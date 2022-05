Las redes sociales se ha convertido en una herramienta utilizada por millones de seres humanos para poder conectarse e interactuar con otras personas sin importar el lugar en el que se encuentren. Sin embargo, hay algunas estrellas del cine como Elizabeth Olsen, protagonista de “Doctor Strange 2″, que le han dicho ‘No’ a este tipo de plataformas virtuales.

El pasado 6 de mayo del 2022 se estrenó a nivel mundial la película “Doctor Strange 2 en el Multiverso de la Locura” y desde aquella fecha esta producción de Marvel logró convertirse en una de las mas vistas y exitosas de los últimos meses.

Precisamente, en “Doctor Strange 2″, se ve la gran actuación de la famosa actriz Elizabeth Olsen en su papel de Wanda Maximoff, también llamada la “Bruja escarlata” que desde mucho tiempo atrás ha conseguido un gran número de seguidores.

Benedict Cumberbatch en una escena de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Foto: Marvel)

Al igual que el éxito ha acompañado a “Doctor Strange 2″ desde el día de su estreno, lo mismo ha ocurrido con la actriz Elizabeth Olsen.

Pero pese a la fama que ostenta la artista norteamericana ella consideró apropiado alejarse, desde el 2020, de las redes sociales por diversos motivos.

LA RAZÓN POR LA QUE ELIZABETH OLSEN DE “DOCTOR STRANGE 2″ NO UTILIZA REDES SOCIALES

Elizabeth Olsen se ha convertido en una de las actrices cuya fama y popularidad ha ido creciendo con el tiempo debido a su gran trabajo en las distintas películas en las que ha participado.

Una de sus últimas apariciones fue en “Doctor Strange 2″, la producción número 28 del Universo de Marvel. En el plano personal, ha llamado mucho la atención que la actriz haya dejado las redes sociales.

Según informó el portal Sensacine, Elizabeth Olsen no utiliza Instagram y no le prestaba atención a los comentarios en dicha plataforma virtual.

Elizabeth Olsen en su personaje de Wanda Maximoff (Foto: Elizabeth Olsen daily/Instagram)

El motivo principal de decirle ‘No’ a las redes sociales, según lo indicó a Glamour, es porque cuando quiso postear de manera constante en Instagram sentía mucha presión y eso no era saludable para ella.

“Mi primera vez en Instagram pensé ‘puede ser divertido’, creo que puedo hacer que sea divertido, y luego más gente se fue sumando y ya no lo fue tanto. Así que me replanteaba todo, ¿por qué tendría que inventarme un ‘personaje’ sobre mi misma y mostrarlo al mundo?, toda la situación me hacía sentir incómoda. No me gustó cómo funcionaba mi cerebro con ello”, precisó.

¿EN QUÉ AÑO ELIZABETH OLSEN DEJÓ DE USAR REDES SOCIALES?

En la temporada de otoño del 2020 la actriz abandonó la red social de Instagram sorprendiendo a sus fanáticos.

Actualmente son varios los artistas que evitan tener redes sociales para no atravesar por momentos incómodos con los comentarios que se publican.

La famosa actriz Elizabeth Olsen en la película “Doctor Strange 2” (Foto: Elizabeth Olsen daily/Instagram)