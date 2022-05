El Universo de Marvel continúa sorprendiendo a sus miles de fanáticos en todo el mundo y a inicios de mayo lo hizo con el estreno de la película “Doctor Strange, en el Multiverso de la Locura” que es la producción número 28 del MCU. En este filme la escena final llamó la atención de los fans, aunque muy pocos saben en qué se inspiraron los creadores para realizarla.

Estrenada originalmente como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” este filme es protagonizado por Benedict Cumberbatch quien hace el papel de Stephen Strange y Elizabeth Olsen quien interpreta a Wanda Maximoff.

Se podría decir que esta película fue una de las que más se hizo esperar, pues, su estreno estaba previsto inicialmente para el 7 de mayo del 2021, pero por diversos motivos se postergó para el 5 de noviembre de ese año, aunque su nueva fecha fue el 25 de marzo de 2022 y, finalmente, pudo ver la luz el 6 de mayo.

Benedict Cumberbatch en una escena de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Foto: Marvel)

Escrita por Michael Waldron y dirigida por Sam Raimi, esta nueva producción llegó a los cines de todo el mundo y logró un importante número en taquilla, convirtiéndola en una de las mejores de los últimos meses.

Pero lo que muchos fanáticos de Marvel quisieran saber es qué inspiró la escena final de la película que fue muy llamativa.

CONOCE LO QUE INSPIRÓ LA ESCENA FINAL DE “DOCTOR STRANGE 2″

La película “Doctor Strange 2″ está llena de emociones y grandes sorpresas en cada una de sus escenas, pero una de ellas ha llamado poderosamente la atención de los fans.

Se trata de la escena final donde se observa a Stephen Strange caminando por Bleeker Street y dejando su Sanctum Sanctorum. Nada sería extraño hasta ese momento pero llama la atención de muchos cuando cae derepente sin motivo alguno. Un dolor muy fuerte se apodera del doctor pero un tercer ojo aparece frente a él. Cabe indicar que previo a esto en el filme aparece un ojo sobre la variante Sinister/Evil Strange.

Sin embargo, su escritor Michael Waldron tiene una explicación para este final que sorprendió a todos.

La película Doctor Strange 2 es una de las favoritas de los últimos meses (Foto: Marvel)

Michael Waldron comentó a la revista Rolling Stone que para realizar esta escena final se recordó una cita de la primera película de “Doctor Strange”, y también se pensó en que las acciones del personaje principal debían tener consecuencias.

“Sentí que teníamos un final feliz. Dijimos, ‘Caramba, ya sabes, para una película en la que suceden muchas cosas malas, aquí tenemos una especie de final feliz”, expresó.

La cita a la que hace referencia es lo que le dijo Mordo a Strange en la primera película. “La factura vence”, por lo que se puede traducir como todo lo que se hace se paga.

En la escena post-crédito -según screenrant- también se ve a Stephen como si nada le hubiera pasado y camina por la calle pero es interceptado por Clea, una hechicera y le pide al Doctor Strange que la acompañe a la Dimensión Oscura.. En ese momento, su tercer ojo se abre mientras sonríe y deciden irse juntos.

Doctor Strange es protagonizada por Benedict Cumberbatch (Foto: Marvel)

