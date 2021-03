Después de la revelación del episodio siete de “WandaVision” de algunos de los secretos mágicos y oscuros que se esconden en Westview, y la revelación del episodio ocho de Agatha Harkness, el episodio nueve de “WandaVision” va aún más lejos profundizando aún más en cómo todo se relaciona con la tradición de Marvel sobre la magia oscura y los poderes místicos.

Si bien hay mucho que decir sobre el final de “WandaVision”, un detalle clave parece establecer cómo Wanda Maximoff puede encajar en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, y cómo una historia más profunda de Marvel Comics puede influir en su futuro como la Bruja Escarlata.

Como se recuerda, Wanda vio con sus propios ojos que dentro de ella yacía una fuerza muy poderosa a la que Agatha Harkness llamó la Magia del Caos. Sin saberlo, se había convertido en el ser más poderoso de todo el universo del MCU, aunque Agatha había encontrado un tomo que la ayudaría a vencer a Wanda y apoderarse de su magia.

En el episodio nueve de “WandaVision”, Agatha Harkness confirma que el espeluznante libro que se ve en su sótano es, de hecho, Darkhold, un artefacto de los cómics de Marvel forjado por la misma entidad maligna responsable de las conexiones de Wanda con la Magia del Caos en los cómics. ¿Cuál es el origen de este libro?

¿QUÉ ES EL DARKHOLD, EL LIBRO DE LOS PECADOS, DE “WANDAVISION”?

El Darkhold estaba en posesión de Agatha Harkness (Foto: Disney Plus)

Para comprender el origen del Darkhold, primero se debe estar familiarizado con la historia antigua del Universo Marvel. En la tradición de Marvel, la Tierra primordial no era un paraíso; más bien, estaba gobernado por seres poderosos conocidos como los Grandes Antiguos o los Dioses Mayores.

Aunque algunos como Gea eran buenos, otros ardían de ansia de poder, y pronto aprendieron que podían consumir la magia de otros. Y así, la Tierra se convirtió en un lugar de agitación y guerra, con los Dioses Mayores más depredadores volviéndose cada vez más poderosos. Uno de los más grandes fue Chthon, el primer maestro de la magia oscura, que aprendió los secretos de la llamada Magia del Caos.

El Darkhold no es un libro cualquiera, corrompe el alma (Foto: Disney Plus)

Sin embargo, al final, la mayoría de los Dioses Mayores fueron desterrados con éxito a otras dimensiones. Chthon dejó tras de sí un oscuro regalo para la humanidad, una colección de pergaminos que le sirvió de conducto para su poder y que algún día le permitiría regresar a la Tierra. Los pergaminos se transcribieron en piedra y luego en pergamino, cuando se unieron en un libro de magia oscura: El Darkhold.

Los cultistas ctónicos llamados Darkholders custodiaban el Darkhold, buscando usar su poder arcano para restaurar a su maestro malvado a este plano de existencia. En los cómics, Darkhold es la fuente de algunos de los males sobrenaturales más horribles, ya que sus páginas han desatado vampiros y hombres lobo en el mundo.

Otros hechiceros han examinado rutinariamente sus páginas, y el Libro de Cagliostro contiene copias de las páginas del Darkhold. Ha ganado tantos nombres descriptivos, incluido el Libro de los pecados y el Libro de los condenados. En “WandaVision”, Agatha Harkness insinuó que había algún tipo de conexión entre el Darkhold y Scarlet Witch, revelando que el libre contiene un capítulo completo dedicado a las Brujas Escarlatas.

El Darkhol tiene su propia línea de cómics expresando su poder maldito (Foto: Marvel Cómics)

Esto tiene sentido; En los cómics, Chthon eligió a Wanda Maximoff para ejercer el poder de la Magia del Caos, y cada vez que usaba este poder, dañaba el tejido de la realidad y facilitaba la invasión ctónica de esta dimensión. La reacción horrorizada de Agatha cuando Wanda desató todo el poder de la Bruja Escarlata sugiere que lo mismo sucederá también en el MCU, con la antigua bruja declarando que Wanda no tenía idea de lo que acababa de hacer.

El Darkhold ahora está en posesión de Scarlet Witch, y claramente lo está usando para aprender hechicería. Desafortunadamente, esto probablemente sea un error, porque Darkhold no es un mero libro; es un objeto de magia oscura, y los hechizos que contiene poseen el poder de corromper el alma misma.

En “Doctor Strange”, Stephen Strange aprendió que el Libro de Cagliostro siempre ponía las advertencias después de los hechizos, lo que significa que no tenía idea de que sus experimentos con la Piedra del Tiempo corrían el riesgo de destruir el tejido del espacio-tiempo.

El Darkhold es el responsable de la creación de los hombres lobos, momias, zombies y vampiros (Foto: Marvel Cómics)

El Darkhold, sin embargo, no contendría ninguna advertencia en absoluto. La escena post-créditos de “WandaVision” sugirió que Wanda ya había aprendido mucho del Libro de los Condenados, copiando el truco de lectura astral de Stephen Strange; pero estas lecciones son definitivamente inseguras.

Dado que se confirma que la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen tiene un papel importante en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, es razonable asumir que el poder que obtiene del Darkhold finalmente fracturará la realidad. Todo indicaría que Chthon será el villano de “Doctor Strange 2″, aunque es posible que el personaje se mezcle con otros en la película para que el MCU no colapse ante su poder.