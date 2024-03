Los horrores cometidos detrás de escena por actores y escritores de algunos de los programas infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000 son expuestos en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, serie documental de Investigation Discovery (ID). Las acusaciones incluyen abuso sexual, acoso y discriminación de género; y tienen como portavoces a miembros del elenco de “All That”, de los escritores de “The Amanda Show” y del equipo de “iCarly”, “Sam & Cat”, “Victorious” y otros íconos de Nickelodeon. A continuación, te comparto más detalles sobre “El lado oscuro de la televisión infantil”.

Por supuesto, el documental de cuatro partes aborda las denuncias en contra del productor Dan Schneider, desde los maltratos que sufrieron Jenny Kilgen y Christy Stratton, escritoras de la primera temporada de “The Amanda Show”, los turbios chistes y la sexualizacion de los niños actores, hasta el contacto inadecuado con sus estrellas infantiles, entre ellas Amanda Bynes. Además, señala a los múltiples pedófilos convictos que trabajaron en los exitosos programas de Nickelodeon.

Por su parte, Nickelodeon emitió un comunicado en respuesta a las diversas acusaciones realizadas en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz. “Aunque no podemos corroborar ni negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un entorno laboral seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada”, dijo el comunicado. dice la declaración. “Nuestras principales prioridades son el bienestar y los mejores intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas salvaguardias a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estemos a la altura de nuestros altos estándares y las expectativas de nuestra audiencia”.

Christy Stratton, escritora de “The Amanda Show” de Nickelodeon, habla sobre cómo fue trabajar para Dan Schneider en la serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Foto: Investigation Discovery)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

Los dos primeros episodios de “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” se estrenará el domingo 17 de marzo a las 9 pm ET/PT en ID Network en Estados Unidos. Mientras que los otros dos capítulos se emitirán el lunes 18 de marzo en el mismo horario.

“Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV” también estará disponible en Max Estados Unidos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULOS DE “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”

Episodio 1: Hidden in Plain Sight: 17 de marzo de 2024

Episodio 2: Too Close to the Sun: 17 de marzo de 2024

Episodio 3: The Darkest Secret: 18 de marzo de 2024

Episodio 4: 18 de marzo de 2024

TRÁILER DE “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”

¿DE QUÉ TRATA “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

De acuerdo con la descripción oficial, “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” “abre el telón de un imperio, construido por el creador Dan Schneider, que tenía un control innegable sobre la cultura popular. Series como ‘All That’ y ‘The Amanda Show’, entre otras, fueron consumidas obsesivamente por niños de todo el país y definieron la comedia durante una generación. Pero detrás de la presencia optimista en pantalla en estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, ‘Quiet on Set’ revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y su equipo menores de edad”.

En el tercer capítulo de la serie documental, la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, habla sobre el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, actor y entrenador de diálogo en los programas de Schneider. En 2004, Peck fue condenado por abuso sexual infantil.

Bell explica que Peck se convirtió en su entrenador de actuación, se ganó su confianza y se volvió su amigo. “Prácticamente se había abierto camino en todos los aspectos de mi vida”, señala el actor que trabajó en “The Amanda Show” y “Drake & Josh” en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

¿QUIÉNES APARECEN EN “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

Por lo que he visto en los primeros adelantos, estas son los actores y personas del medio artísticos que aparecerán en el documental de Investigation Discovery (ID):

Rick Ellis

Drake Bell

Alexa Nikolas

Kyle Sullivan

Giovonnie Samuels

Marc Summers

Katrina Johnson

Christy Stratton

Bryan Hearne

Virgil L. Fabian

Jenny Kilgen

En el documental también participan los familiares de algunos actores, miembros del equipo de las series antes mencionadas y otros involucrados.

Bryan Hearne, actor de “All That”, recuerda un segmento en el que estaba cubierto de mantequilla de maní y los perros lamían su cuerpo, lo que compara con “una fantasía incómoda de un tipo extraño” en la serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Foto: Investigation Discovery)