CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la sexta temporada de “Love Is Blind”, popular reality de Netflix, solo una pareja llegó al altar y demostró que “El amor es ciego”, mientras que otras se arrepintieron en el último minuto, terminaron su relación por distintos motivos y se separaron en medio de un gran escándalo. Algunos de los 30 participantes de la última entrega del programa presentado por Nick y Vanessa Lachey se reunieron una vez más para compartir detalles sobre su participación, aclarar polémicas y recordar los mejores momentos del show. A continuación, te cuento quiénes regresaron y qué revelaron en “El reencuentro”.

Jessica ‘Jess’ Vestal, Clay Gravesande, Amber Desiree ‘AD’ Smith, Jeramey Lutinski, Jimmy Presnell, Chelsea Blackwell, Kenneth Gorham, Brittany Mills, Amy Cortés y Johnny McIntyre son algunos de los que se presentaron ante una audiencia en vivo para responder las preguntas de los fanáticos y brindar una actualización sobre sus vidas amorosas. También estuvieron presentes algunas parejas de entregas anteriores como Brett y Tiffany, Chelsea y Kwame, Alexa y Brennon, y Colleen y Matt.

¿QUÉ PASÓ CON LAS PAREJAS PRINCIPALES DE LA TEMPORADA 6 DE “LOVE IS BLIND”?

1. Amy Cortés y Johnny McIntyre

Amy y Johnny contaron que hicieron un viaje juntos a Francia y compartieron su sesión de fotos familiar para Navidad. Además, aseguraron que sus familias están más unidas que nunca y “hablan todo el tiempo”. “Mi papá lo llama todo el tiempo”, indicó Amy Cortés en el episodio especial de la sexta temporada de “Love Is Blind”.

Johnny McIntyre y Amy Cortés fueron los únicos que llegaron al altar y dijeron que sí en la temporada 6 de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

2. Laura, Jeramey y Sarah

Laura terminó su compromiso con Jeramey debido al encuentro de su prometido con Sarah Ann. Estos últimos se conocieron en las cápsulas y aunque Jeramey eligió a Laura, Sarah le envió un mensaje y tras su reencuentro en el reality, empezaron una relación amorosa. “Hemos estado saliendo durante casi un año. Vivimos juntos”, contaron.

“Estaba esperando y orando para que ustedes vinieran aquí con un poco de humildad y una disculpa para darse cuenta de que esta es mi vida real”, dijo Laura, quien también advirtió: “Ten cuidado, nena. El tipo, en lo que a mí respecta, no es quien dice ser. Al chico le gusta la atención”.

Por su parte, Jeramey aclaró el rumor de un compromiso mientras estaba el show. “No es cierto. Sí, estuve comprometido anteriormente. Todas las personas con las que salí eran muy conscientes de ello. Vendí mi casa y seguí adelante y postulé [para el programa] después de estar solo haciendo lo mío”.

Sarah contó que está saliendo con Jeramey e incluso viven juntos en el reencuentro de la temporada 6 del reality "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

3. Clay y AD

Clay le dijo que no a AD en el altar al final de la sexta temporada de “Love Is Blind”. El primero contó que ha estado en terapia desde entonces y admitió que sigue enamorado de AD, incluso le pidió una segunda oportunidad. “No podía apartarme de mi propio camino. Seguí mirándome en el espejo como, ‘No soy el tipo que merece amor y matrimonio’, y AD realmente me ayudó. Ella es honestamente el amor de mi vida y les diré honestamente que cometí un error al ir al altar y decir ‘no’”.

La respuesta de AD fue, “¿Qué se supone que debo hacer con esa información? (...) Me mentiste en la cara, Clay, porque sabías que no querías casarte”. Cuando le preguntaron si volvería a salir con Clay, dijo: “Siguiente pregunta”.

Clay se arrepiente de decirle que no a AD en el altar en el reencuentro de la temporada 6 del reality "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

4. Chelsea, Jimmy y Jessica

Chelsea indicó que fue “extraño” y “un poco irrespetuoso” que Jess hablara de la posibilidad de tener una relación con Jimmy cuando aún estaba comprometido con ella. Ante lo que Jess respondió: “No tuve ninguna intención maliciosa, pero él estaba completamente distraído. Esto es totalmente irrespetuoso. Ese no fue mi mejor momento”.

Jessica también explicó no se lleva bien con Jimmy porque después de que ella se comunicó con él para expresarle su apoyo ante los malos comentarios del público por su elección, Jimmy se comportó de la manera. “Parecía que aprovechaste la primera oportunidad que tuviste para intentar tirarme debajo del autobús”, señaló.

Chelsea confronta a Jessica por hablar de la posibilidad de tener una relación con Jimmy en el reencuentro de la temporada 6 del reality "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

5. Kenneth y Brittany

Kenneth y Brittany fueron la primera pareja en terminar su compromiso en la sexta temporada de “Love Is Blind”. Ante las acusaciones de falta de interés por su relación y afecto por su novia, Kenneth recalcó que “todos procesan las cosas de manera diferente”. Además, contó que retomaron la comunicación y “estamos en una buena situación”.

“Hablamos casi todos los días”, agregó Brittany. Aunque aclaró que no están en una relación, aseguró que su vínculo durará una “eternidad”.