Un falsificador, una guía de turistas, una hábil carterista, un gamer millonario, una policía en crisis y un mercenario holístico se aventura a encontrar un tesoro Maya nunca antes visto en “Bandidos”, serie mexicana de Netflix dirigida por Adrian Grünberg y Javier Ruiz Caldera. La comedia de acción que tiene siete episodios se centra en la banda que con ingenio y un poco de suerte intenta apoderarse de un enigmático botín, que también llama la atención de otras personas. Por lo tanto, los protagonistas tendrán que ser más rápidos y astutos. A continuación, te comparto los detalles más relevantes de la producción de Wonder Street, Redrum y Traziende Films.

El rodaje de la ficción escrita por Pablo Tébar se realizó entre marzo y julio de 2023 en las calles de Pachuca y Hidalgo, en los hacendados de Huasca y Tulancingo, en el centro histórico de Mérida, en Acanceh, Yabucú, Seyé y en la Península de Yucatán. Además, también se filmó en Guatemala y España.

“Bandidos”, producida por Stacy Perskie, cuenta con elenco conformado por actores como Ester Expósito, Alfonso Dosal, Juan Pablo Medina (La casa de las flores), Mabel Cadena (Black Panther), Andrés Baida (¿Quién Mató a Sara?), Andrea Chaparro (A través de tu mirada), Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos), Sarah Nichols, Nicolás Furtado (El Marginal) y Bruno Bichir (Ozark).

Miguel (Alfonso Dosal) es un arqueólogo retirado que tras encontrar el mapa del tesoro reúne una banda en la serie mexicana "Bandidos" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BANDIDOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Bandidos”, “después de descubrir un mapa antiguo, Miguel, Lilí, Wilsony otros bandidos comienzan una aventura en el Caribe mexicano llena de peligros para intentar descubrir un tesoro que ha estado perdido durante muchos años. ¿Podrán lograrlo con un plan improvisado y un poco de buena suerte?”

Por lo que he visto en el tráiler, no son los únicos que buscan el tesoro de Aj Took, así que tendrán que enfrentar varios peligrosos y a más de un enemigo, entre ellos la policía. Para encontrar las tres piedras deben trabajar en equipo, una tarea que no resulta tan sencilla como parece.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “BANDIDOS”?

“Bandidos” se estrenará en Netflix el miércoles 13 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “BANDIDOS” POR PAÍS?

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua: 1:00 am.

Perú, Ecuador, Panamá y Colombia: 2:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 am.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 am.

España: 8:00 am.

TRÁILER DE “BANDIDOS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BANDIDOS”

Ester Expósito como Lilí

Alfonso Dosal como Miguel

Juan Pablo Medina como Wilson

Mabel Cadena como Inés

Andrés Baida como Ariel

Nicolás Furtado como Octavio

Sarah Nichols como Nathalie

Bruno Bichir

Luis Gerardo Méndez

Adrián Ladrón

Fermín Martínez

Juan Pablo Fuentes

Andrea Chaparro

Ester Expósito interpreta a Lilí, una estafadora que también busca el tesoro maya, en la serie mexicana "Bandidos" (Foto: Netflix)