Elodie aceptó casarse con el príncipe Henry de Aurea para salvar a su pueblo de la miseria, escapó de un dragón que anhelaba su sangre como parte de un sacrificio para saldar una deuda, volvió a la cueva la criatura para rescatar a su hermana y cobró venganza por semejante traición en “Damsel” (“Damisela” en español), película de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown que se estrenó el 8 de marzo de 2024. Después de todo lo que vivió y perdió la protagonista, al igual que yo, tal vez te preguntes qué pasará con ella o si existe la posibilidad de una secuela. A continuación, te comparto lo que se sabe sobre una nueva entrega.

La cinta de fantasía dirigida por Juan Carlos Fresnadillo cuenta con un elenco principal conformado por actores como Nick Robinson, Angela Bassett, Robin Wright, Ricky Guillart, Ray Winstone, Brooke Carter y Shohreh Aghdashloo. ¿Alguno podría volver para una nueva película?

“Damisela”, que se rodó en Portugal con un presupuesto estimado entre 60 y 70 millones de dólares, “subvierte lo que esperas”, tal como dijo Brown a Netflix. “Estás esperando que el príncipe se dé la vuelta y la salve, y… no. No esperes al príncipe”. ¿Elodie tendrá que volver a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía?

“DAMSEL”, ¿TENDRÁ UNA SEGUNDA PARTE?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una secuela de la película escrita por Dan Mazeau, pero por lo que he visto en la última escena, es posible que las aventuras de Elodie continúen, ya que ahora tiene nuevas responsabilidades y más personas dependen de ella y sus decisiones.

Al final de “Damsel”, Elodie descubre la verdad sobre el reino de Aurea y sus antiguos gobernantes, encuentra la manera de vencer a la dragona y se venga de los responsables de sus desgracias y de otras tantas damiselas. Aunque vuelve a su hogar, ese ya no será el mismo, entonces, ¿qué pasará con ella y su familia?

Además, regresa con una nueva aliada, lo que podría marcar el camino para una secuela de la película de fantasía que tiene una duración de 100 minutos. No obstante, ni los creadores ni los protagonistas han comentado nada al respecto.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de audiencia y en base a dichas cifras decidir renovar o cancelar un proyecto.

¿Qué pasará con Elodie (Millie Bobby Brown) en una secuela de la película "Damsel"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “DAMSEL”?

“Damisela” está disponible en Netflix desde el 8 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película de Millie Bobby Brown solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming..