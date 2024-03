Al seguir adelante con un matrimonio arreglado, debes esperar muchas sorpresas al conocer mejor a tu nuevo esposo y a su familia. Sin embargo, nunca me imaginaría que algo con lo que te toparas sería que te lancen a un hoyo para que te coma un dragón. “Damsel” (”Damisela” en español) es una nueva película de fantasía y aventura que se estrenó en Netflix y está protagonizada por Millie Bobby Brown. A diferencia de la estrella de “Stranger Things”, la persona detrás de la voz del dragón es mucho menos conocida, pero estoy aquí para resolver el misterio.

La cinta se estrenó en la plataforma de streaming el 8 de marzo de 2024 y sigue a Elodie, una damisela que acepta casarse con un apuesto príncipe, solo para descubrir que la quería como sacrificio para pagar una antigua deuda.

Dentro de las cuevas, la mayor amenaza que enfrenta la protagonista es un dragón que escupe fuego cuya voz probablemente hayas escuchado antes. Antes de seguir, mira el tráiler de “Damsel”.

¿QUIÉN HACE LA VOZ DEL DRAGÓN EN “DAMSEL”?

Aunque no podemos verla en pantalla, la actriz que da voz al escalofriante dragón en “Damsel” es bastante conocida. Se trata de Shohreh Aghdashloo, una intérprete iraní-estadounidense que recordarás por ser Commodore Paris en “Star Trek Beyond”, Dr. Kavita Rao en “X-Men: The Last Stand” y Nadereh ‘Nadi’ Behrani en “House of Sand and Frog”.

Shohreh Aghdashloo como Commodore Paris en “Star Trek Beyond” (Foto: Paramount Pictures)

Además, ha tenido otros icónicos roles de voz como Gozer the Gozerian en “Ghostbusters: Afterlife” o el Oráculo en “Percy Jackson: Sea of Monsters”.

OTROS MIEMBROS DEL REPARTO DE “DAMSEL”

Millie Bobby Brown como la princesa Elodie

Ray Winstone como Lord Bayford, el padre de Elodie

Angela Bassett como Lady Bayford, la madrastra de Elodie

Brooke Carter como la princesa Floria y hermana menor de Elodie.

Nick Robinson como el príncipe Henry, hijo de la reina Isabelle

Robin Wright como la reina Isabelle

Si te gusta el cine, te invito a revisar otras notas que he escrito para Mag sobre los últimos estrenos en Netflix que quizá también disfrutes.