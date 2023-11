¿Otra historia acerca de la Segunda Guerra Mundial? Probablemente, pienses que ya lo has visto todo. Y es que este oscuro tiempo en la historia ha sido retratado en libros, películas, series y documentales desde diversos puntos de vista. Sin embargo, este nuevo programa de Netflix promete encantarte con lo que no es visible a los ojos.

“La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See” en inglés) es una nueva serie que se estrenó el 2 de noviembre de 2023 en la plataforma de streaming y adapta la famosa novela de Anthony Doerr, que vendió más de 15 millones de copias y estuvo en la lista de Best Selles de The New York Time por más de 200 semanas.

Pero, eso no es todo, los personajes cobran vida gracias a un elenco talentoso que incluye a Mark Ruffalo, Aria Mia Loberti y Louis Hofmann, a quien seguramente reconoces por su papel en la popular serie alemana “Dark”.

Bajo la dirección de Shawn Levy, conocido por su trabajo en “Stranger Things”, esta serie consta de tan solo 4 episodios, lo que significa que te sumergirás en esta cautivadora narrativa en muy poco tiempo.

Marie-Laure LeBlanc (Aria Mia Loberti) y Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo) en "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”?

Un diamante maldito, una resistencia invisible, una Francia ocupada por la Alemania Nazi y dos jóvenes que son víctimas de la guerra, pero de bandos opuestos. Al igual que su obra original, “La luz que no puedes ver” cuenta la historia de Marie LeBlanc, una joven francesa que escapa con su padre de París tras la ocupación, y Werner Pfennig, un soldado alemán cuyo único consuelo es sintonizar la vieja estación clandestina que escuchaba en su niñez.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la serie “sigue la vida de dos adolescentes durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial: Marie-Laure, una niña francesa ciega y Werner Pfennig, un niño alemán obligado a unirse y luchar por el régimen nazi”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”

¿CÓMO VER “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”?

“La luz que no puedes ver” está disponible dentro del catálogo de Netflix, por lo que si quieren disfrutar de esta intrigante serie sobre Marie LeBlanc y Werner Pfennig, tan solo necesitan una suscripción a la plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”