“La luz que no puedes ver” es una serie que ha llegado al catálogo de Netflix con una historia poderosa, protagonizada por Aria Mia Loberti, Louis Hofmann, Mark Ruffalo, Hugh Laurie, entre otros. La ficción es una adaptación de la novela “All The Light We Cannot See” de Anthony Doerr, publicada en 2014, que ganó el Premio Pulitzer de ficción. Fue un éxito rotundo en ventas.

De esta manera, la trama llegó a la televisión y aquí te contamos las diferencias que tienen la película y el libro. Antes de que sigas leyendo, aquí puedes ver el tráiler oficial de “La luz que no puedes ver”:

10 DIFERENCIAS ENTRE EL LIBRO Y LA SERIE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER” DE NETFLIX

10. Violencia

Algunas partes del libro han incrementado su violencia en la serie de Netflix. Así pasó cuando Werner descubre que Schmidt sabía de sus intercepción de emisiones ilegales y decide matarlo, lo que no sucede en la novela.

9. Protagonismo de Etienne

Etienne, el personaje de Hugh Laurie, tiene un papel más protagónico en la serie que en el libro, al convertirse en un miembro de la resistencia francesa y siendo pieza clave en la vida de Marie.

8. Un solo Mar de Llamas

Marie descubre que el diamante Mar de Llamas puede conceder la inmortalidad, tanto en el libro como en la serie. Pero la diferencia radica que, en el programa de televisión, solo muestran un solo Mar de Llamas, cuando en la novela hay una subtrama de otras Mar de Llamas, que eran réplicas para proteger el original.

"La luz que no puedes ver" cuenta la historia de una joven invidente en medio de la Segunda Guerra Mundial (Foto: Netflix)

7. Más personajes

La serie tiene un número mayor de personajes en comparación al libro, una decisión tomada desde la dirección para acentuar los conflictos y personalidades de los protagonistas de la ficción.

6. Amistad de Werner y Frederick

Otro de los cortes que hizo la serie sobre la historia del libro fue desaparecer la amistad entre Frederick y Werner. El primer personaje era clave para la historia de Werner, pero la dirección de la producción prefirió omitirlo.

5. El asesino de Reinhold von Rumpel

El asesino de Reinhold von Rumpel en el libro fue Werner. Este momento, no obstante, es cambiado en la serie de televisión, porque el primero se enfrenta a Werner y Marie. Esta última fue quien lo asesinó a balazos en el programa.

4. Epílogo descartado

El epílogo de la novela de “La luz que no podemos ver” es sacado por completo de la serie de Netflix. Después del final de la historia, el libro cuenta cómo Jutta recibe las pertenencias de su hermano, Werner, 30 años después de los hechos narrados. En la serie, solo se muestra una escena de Marie y su nieto.

Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc en la película "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

3. El papel de Madame Manec

Madame Manec tiene un cambio en la serie con respecto al libro. En la serie, es la hermana de Etienne, lo que no es canon en la novela. Esta decisión, sin embargo, fue clave para que, en el streaming, su personalidad se entienda mejor.

2. La muerte de Etienne

De igual forma, Etienne muere en la serie de Netflix, lo que no sucedió en la novela, ya que es salvado por Doerr. En el libro, cumple su pena por los delitos que se le atribuyeron de manera injusta. Y, finalmente, se reencuentra con Marie cuando es liberado. Esto fue sacado para la televisión.

Hugh Laurie como el tío Etienne, en una escena de "Toda la luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

1. Un final distinto

El final de “La luz que no puedes ver” cambia en la serie. Porque, en el libro, Werner es apresado y muere al pisar una mina terrestre. Los guionistas prefirieron que, en la serie, Werner y Marie se declaren su amor y que el primero se entregara para que no sea asesinado y que haya una promesa de reencontrarse en el futuro.