Dirigida por Shawn Levy y escrita por Steven Knight, “La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See” en inglés) es una miniserie de Netflix que se estrenará el 2 noviembre de 2023 y que cuenta con cuatro partes y con Levy, Dan Levine y Josh Barry de 21 Laps Entertainment como productores ejecutivos.

La cinta basada en la galardonada novela de Anthony Doerr se ambienta en los últimos días de la II Guerra Mundial, donde los caminos de Marie Laure Leblanc, una adolescente francesa ciega, y Werner Pfennig, un soldado alemán, se entrecruzan.

“Uno de los temas al que sigo volviendo en todo mi trabajo es el poder redentor de la conexión. Y en esta historia, la conexión humana puede ser la salvación”, indicó Levy a Tudum. “Muchas piezas de época están magníficamente elaboradas, pero se sienten algo austeras o emocionalmente remotas. Quería hacer un drama de época hermoso que también fuera descaradamente humano y emocional. Mi esperanza es que el público interactúe con estos personajes y su humanidad”.

Aria Mia Loberti y Louis Hofmann son los protagonistas de “La luz que no puedes ver”, que cuenta con elenco conformado por Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Lars Eidinger, Marion Bailey, Nell Sutton, Lucas Herzog, Marion Bailey, Luna Wedler, Ed Skrein, Corin Silva, Milo Quinton, Felix Kammerer, Andrea Deck, Richard Sammel, Rosie Hilal y Bernd Hölscher.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”

1. Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc

Marie-Laure LeBlanc marca el debut actoral de Aria Mia Loberti. Su personaje es una valiente adolescente ciega que huye del París ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial junto a su padre Daniel LeBlanc. De acuerdo con la descripción de Netflix, “asume un papel clave como parte de la Resistencia en la ciudad costera de Saint-Malo”. La encargada de interpretar a la versión joven de Marie es Nell Sutton.

Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc en la película "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

2. Louis Hofmann como Werner Pfennig

Louis Hofmann, recordado por su papel de Jonas en la serie “Dark” y su participación en “Land of Mine”, “Center of My World”, “Red Sparrow”, “The Forger”, “Sanctuary”, “Lommbock”,” You Are Wanted”, “Life after Life”, “Tom Sawyer” y “The Adventures of Huck Finn”, da vida a Werner Pfennig, un adolescente alemán sensible y brillante que se ve arrastrado por la brutalidad de la guerra cuando el régimen de Hitler lo recluta para rastrear transmisiones de radio ilegales. Lucas Herzog asum el rol de Werner joven.

Louis Hofmann como Werner Pfennig en la película "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

3. Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc

Mark Ruffalo, que apareció en “13 Going on 30″, “Begin Again”, “The Adam Project”, “Spotlight”, “The Kids Are All Right”, las películas de “Avengers”, “I Know This Much Is True”, “The Normal Heart”, “Infinitely Polar Bear”, “Margaret” y “Just Like Heaven”, interpreta a Daniel LeBlanc en “La luz que no puedes ver”. Se trata de un curador del Museo de Historia Natural de París que “está decidido a darle a su hija ciega Marie-Laure tanta independencia como pueda y al mismo tiempo protegerla a ella (y a la joya secreta que llevan) de los nazis”.

Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc en la película "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

4. Hugh Laurie como Etienne LeBlanc

Hugh Laurie, que participó en “House”, “Veep”, “The Night Manager”, “Chance”, “Catch-22″, “Tomorrowland”, “Mr. Pip”, “Flight of the Phoenix”, “Avenue 5″, “Sense and Sensibility” y “A Bit of Fry and Laurie”, asume el rol de Etienne LeBlanc, “un héroe agorafóbico de la Primera Guerra Mundial que graba transmisiones de radio clandestinas desde su ático como parte de la Resistencia francesa”.

Hugh Laurie como Etienne LeBlanc en la película "Toda la luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

5. Lars Eidinger como Reinhold von Rumpel

Lars Eidinger, que fue parte de “Babylon Berlin”, “White Noise”, “Clouds of Sils Maria”, “Persian Lessons”, “Personal Shopper”, “Home for the Weekend” y “Irma Vep”, da vida a Reinhold von Rumpel, un oficial nazi cruel y con una enfermedad terminal que persigue un diamante que se cree que le da a su dueño la vida eterna.

Lars Eidinger como Reinhold von Rumpel en la película "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “La luz que no puedes ver”:

Marion Bailey como Madame Manec

Luna Wedler como Jutta Pfennig

Ed Skrein como Herr Siedler

Corin Silva como Frank Volkheimer

Milo Quinton como Frederick

Felix Kammerer como Schmidt

Andrea Deck como Sandrina

Richard Sammel como Dr. Hauptman

Rosie Hilal como Frau Elena

Bernd Hölscher como Bastian