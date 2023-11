CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la galardonada novela homónima de Anthony Doerr, “La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See” en su idioma original) es una miniserie de Netflix que narra la historia de Marie-Laure (Aria Mia Loberti), una adolescente francesa ciega, y su padre, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), que escapan de la ocupación alemana en París con un legendario diamante que deben esconder de los Nazis.

El encargado de rastrear esa joya es Reinhold von Rumpel (Lars Eidinger), un oficial alemán quien recorre Saint-Malo, lugar al que llegó el curador del Museo de Historia Natural de París con su hija, buscando la dirección de la joven ciega. Reinhold quiere el diamante para él mismo, ya que hace tres años fue diagnosticado con una enfermedad terminal y según una leyenda, la joya otorga vida eterna a su portador.

Aunque la mayoría de personas del pueblo se ha negado a compartir información sobre la protagonista de “La luz que no puedes ver”, una mujer interesada revela un lugar que la joven y su padre frecuentaban, lo que pone a Marie en grave peligro. Pero Rumpel no es el único que busca a la joven.

Daniel y su hija Marie escapando de París el día de la ocupación alemana en "La Luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”?

En agosto de 1944, en otra parte de Saint-Malo, Werner Pfennig (Louis Hofmann), un brillante adolescente huérfano reclutado por el régimen hitleriano para rastrear transmisiones ilegales, escucha atentamente las transmisiones de Marie-Laure en la onda corta 13.10, misma en la que muchos años atrás alguien que se hacía llamar el Profesor transmitía mensajes esperanzadores y compartía conocimiento.

Desde que fue reclutado por los Nazis, Werner ha sido responsable de muchas muertes, lo que lo atormenta todo el tiempo. Pero las lecturas de Marie le dan algo de tranquilidad, así que no informa a sus superiores, ya que eso significaría condenar a la joven a muerte.

Sin embargo, uno de sus superiores aparece y exige resultados. A pesar de sus esfuerzos por ocultar las transmisiones de Marie, Werner no tiene más opción que revelar su ubicación por el bien de su hermana Jutta Pfennig (Luna Wedler), que aún se encuentra en el orfanato.

En tanto, Marie tiene un desafortunado encuentro con Reinhold von Rumpel, quien la maltrata para obligarla a revelar la ubicación del diamante llamado Mar de Llamas. Antes de escapar, la adolescente pregunta por su padre que regresó a París hace un año para despistar a la Gestapo, pero no obtiene una respuesta clara.

Cuando Werner y los oficiales alemanes llegan a la casa de Marie le ordenan al joven entrar y asesinar a la muchacha. Gracias a la aparición de Etienne LeBlanc (Hugh Laurie), Werner puede disparar contra su superior y no completar su último encargo. El tío abuelo de Marie le perdona la vida por lo que hizo, le da indicaciones a Marie sobre las próximas transmisiones cifradas y lo lleva al refugio de la Resistencia.

Werner fue obligado a localizar el lugar desde donde transmitía Marie en la miniserie "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”?

Mientras Etienne interroga a Werner y descubre que ese muchacho, al igual que Marie, escuchaba sus transmisiones cuando se hacía llamar el Profesor, el cruel Reinhold von Rumpel consigue la dirección de Marie y con sus últimas fuerzas se dispone a encontrarla y arrebatarle el legendario diamante.

Cuando el resto de la Resistencia llega al refugio se niegan a escuchar las explicaciones de Werner y se disponen a dispararle. Etienne se interpone y antes de que la situación escale, caen bombas norteamericanas. Un malherido Etienne le pide a Werner que busque a Marie y la proteja.

Mientras las tropas norteamericanas llegan a Saint-Malo, Reinhold amenaza a Marie con detonar una granada si no sale de su escondite y le entrega el diamante. En medio de la poco amistosa conversación, el oficial revela que capturó y asesinó a Daniel. Marie protege sus oídos de la explosión con los auriculares de la radio.

Werner llega justo a tiempo para enfrentar a Reinhold. En medio de la pelea, rompen la maqueta de la ciudad de Marie y dejan caer el Mar de Llamas, pero el oficial no puede ni tocarlo porque Marie le dispara en la cabeza. Antes de que lleguen los oficiales norteamericanos a arrestarlo, el joven alemán le envía un mensaje a su hermana y baila con Marie.

“La luz que no puedes ver” termina con Marie y Werner despidiéndose y prometiendo volver a reunirse. Poco después, la joven ciega se dirige a la playa y lanza Mar de Llamas al mar.

Marie de deshace del diamante al final de la miniserie "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)