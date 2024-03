Los aspectos oscuros de la producción cometidos por productores y escritores de varios programas infantiles icónicos de finales de los 90 y principios de los 2000 son revelados en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, una serie documental de Investigation Discovery (ID). Y aunque hay varios nombres que figuran como víctimas, es el icónico Drake Bell quien se logró robar todos los reflectores debido a su popularidad gracias a series como “Drake & Josh” y “El show de Amanda”. ¿Sabías que hubo dos destacados directores que defendieron al agresor de la exestrella de Nickelodeon?

Luego del estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, la audiencia de las sitcoms más populares de la década antepasada comenzó a enterarse de los sombríos actos que acontecían detrás de cámaras. Tal documental ha logrado un sinfín de comentarios en diferentes redes sociales, pues nos revela el lado más nefasto que se suscitaban durante el rodaje de nuestras series favoritas.

En ese sentido, la serie documental de cuatro episodios examina las acusaciones dirigidas al productor Dan Schneider, que van desde los maltratos sufridos por Jenny Kilgen y Christy Stratton, guionistas de la primera temporada de “The Amanda Show”, hasta la inapropiada sexualización de los actores infantiles y los casos de contacto inadecuado con las estrellas jóvenes, incluida Amanda Bynes.

Drake Bell apareció en el episodio 3 de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” para contar los abusos que vivió cuando formó parte de Nickelodeon hace más de 20 años (Foto: Investigation Discovery)

Aunque también se destaca la presencia de varios convictos por pedofilia que trabajaron en los exitosos programas de Nickelodeon, es el cantante y actor Drake Bell quien se llevado todos los reflectores de la prensa tras dar a conocer los episodios de agresión sexual que sufrió durante su juventud a manos del exentrenador de diálogo Brian Peck.

Y si bien el extrabajador de Nicklodeon fue arrestado en 2003 por cargos de abuso infantil, hubo algunos directores de la citada cadena estaodunidense que defendieron a Peck durante el juicio por delitos sexuales contra menores. ¿Quiénes fueron y qué dijeron luego de saberse la verdad del exentrenador de diálogos?

DRAKE BELL: ¿QUIÉNES FUERON LOS DIRECTORES DE NICKELODEON QUE LAMENTARON DEFENDER A BRIAN PECK POR DELITOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL?

En diálogo con Variety, los exdirectores Beth y Rich Correll se mostraron sumamente arrepentidos por defender a Peck en su momento. En caso no lo sepas, los experimentados hombres de televisión llegaron a escribir cartas de defensa al exentrenador de diálogos durante el tiempo que su caso judicial estaba en vigencia.

Por ello, y casi 20 años después del arresto de Peck, los Correll decidieron enviar sus más sinceras disculpas a Drake Bell, externando su pesar por haber estado del lado equivocado de la justicia.

Fue así que en sus disculpas hacia la exestrella de Nickelodeon, tanto Beth como Rich Correl alegaron extender sus “más sinceras disculpas a Drake Bell y su familia”, a la vez que añadieron que habrían procedido de manera diferente si hubieran sabido la verdad del asunto.

Brian Peck habría abusado de Drack Bell cuando era menor de edad (Foto: Investigation Discovery)

Asimismo, los también productores insistiendo que se encontraban arrepentidos, puesto que para ellos “los niños deben ser protegidos” de estos sucesos dentro de un set de rodaje.

“Extendemos nuestras más sinceras disculpas a Drake Bell y su familia, y lamentamos profundamente nuestra decisión hace muchos años de solicitar clemencia para alguien que luego supimos que había cometido un crimen horrible y había causado tanto dolor y trauma a Drake y a otros”, reza la carta de los Correl.

Finalmente, sostuvo que los actores jóvenes “deben estar siempre en un ambiente seguro … tanto en el trabajo como en casa”, para luego dar por concluido el mensaje con un: “Una vez más, lo sentimos mucho”.

¿DE QUÉ TRATA “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

Según la descripción oficial, “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” “abre el telón de un imperio, construido por el creador Dan Schneider, que tenía un control innegable sobre la cultura popular. Series como ‘All That’ y ‘The Amanda Show’, entre otras, fueron consumidas obsesivamente por niños de todo el país y definieron la comedia durante una generación. Pero detrás de la presencia optimista en pantalla en estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, ‘Quiet on Set’ revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y su equipo menores de edad”.

En el episodio tres de la serie documental, Drake Bell, quien fuera una estrella en Nickelodeon, comparte su experiencia de abuso por parte de Brian Peck, quien era actor y entrenador de diálogo en los programas producidos por Schneider. En 2004, Peck fue condenado por abuso sexual infantil.

