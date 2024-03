El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y romances que capturan la atención del público, y uno de los más recientes en acaparar titulares es el romance entre el talentoso actor Callum Turner y la sensacional cantante Dua Lipa. Su encanto y la personalidad magnética lo han convertido en un actor muy querido en la industria cinematográfica, pero su vida personal ha estado igualmente llena de intrigas y curiosidades. Si quieres conocer algunos datos curiosos sobre el intérprete británico, aquí te lo cuento.

Desde que fueron vistos juntos por primera vez en la bulliciosa Colonia Roma de la Ciudad de México durante el fin de semana del 16 y 17 de marzo, la curiosidad sobre esta pareja ha ido en aumento.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que se les vio juntos en público. El domingo 4 de febrero, la pareja fue capturada por las cámaras en la fiesta posterior a los premios Grammy de la revista W. En aquella ocasión, los vimos disfrutar de la música, cantando alegremente mientras Lipa rodeaba con su brazo el cuello de Turner, demostrando una conexión innegable y llena de complicidad.

Pero la historia de amor entre Callum Turner y Dua Lipa no se detiene ahí. Pocos días después, el domingo 18 de febrero, fueron avistados nuevamente, esta vez después de los prestigiosos premios BAFTA en Londres. Salían de la fiesta posterior organizada por British Vogue y Tiffany & Co. en Annabel’s, una de las exclusivas locales de la capital británica.

Callum Turner y Dua Lipa en la fiesta posterior a los premios Grammy (Foto: Revista W)

1. ¿QUIÉN ES CALLUM TURNER?

Callum Robilliard Turner, mejor conocido como Callum Turner, es un actor y modelo inglés, conocido por su papel como Bill Rohan en “Queen and Country”.

Recientemente, también ha adquirido popularidad por encarnar a John Egan en la serie de Apple TV+, “Masters of the Air”.

2. DATOS DE CALLUM TURNER

Nombre completo: Callum Robilliard Turner.

Callum Robilliard Turner. Cumpleaños: 15 de febrero.

15 de febrero. Año de nacimiento: 1990.

1990. Edad: 34 años.

34 años. Lugar de nacimiento: Hammersmith, Londres, Inglaterra.

3. EMPEZÓ SIENDO MODELO

Antes de incursionar en la actuación, Callum Turner empezó su carrera pública como modelo de moda. Trabajó con marcas como Next, Burberry y Reebok.

Además, apareció en revistas como Esquire, Interview, GQ, and Vogue.

4. QUISO SER FUTBOLISTA

A los 16 años, Callum Turner dejó sus estudios para seguir su sueño de convertirse en futbolista profesional. Aunque tuvo la oportunidad de jugar con equipos semi profesionales, su carrera en el fútbol no alcanzó las expectativas deseadas.

En un giro inesperado, consideró la posibilidad de enrolarse en el ejército, pero finalmente encontró su camino en el mundo del modelaje.

5. SU MADRE LO IMPULSÓ A SER ACTOR

En una entrevista en el Festival de Cine de Cannes de 2014, Turner dijo que su madre le inculcó el amor por el cine y lo inspiró a convertirse en actor.

Empezó su carrera como actor en el 2010, con un cortometraje llamado “Think of England”. Durante varios años, mantuvo su participación en otras producciones similares, hasta que obtuvo un papel secundario en la serie “Leaving” en el 2012.

6. ES PARTE DEL UNIVERSO DE HARRY POTTER

Callum Turner es forma parte del universo cinematográfico de “Harry Potter”, ya que el actor interpreta a Theseus Scamander, el hermano de Newt en “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” y “The Secrets of Dumbledore”.

Callum Turner como Theseus Scamander en "Fantastic Beasts" (Foto: Warner Bros)

7. HA ACTUADO EN VARIAS PELÍCULAS ROMÁNTICAS

Parece que los papeles dentro de películas románticas le sientan bien a Callum Turner, pues el actor británico ha formado parte de varios títulos del género como “The Last Letter from Your Lover”, “Tramps” y “Divine”.

8. ¿CALLUM TURNER TIENE NOVIA?

Desde inicios de 2024, Callum Turner empezó una relación con la cantante Dua Lipa, con quien ha sido fotografiado en románticas salidas en diversas ciudades del mundo.

Antes de salir con la intérprete de “New Rules”, Turner mantuvo una relación de cuatro años, desde el 2016 hasta 2020, con Vanessa Kirby, a quien recordarán por su roles protagónicos en “Napoleón” y “Pieces of a Woman”.

Vanessa Kirby interpreta a Josefina de Beauharnais en "Napoleón" (Foto: Columbia Pictures)

9. FOTOS DE CALLUM TURNER

El actor británico Callum Turner en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024 (Foto: Michael TRAN / AFP)

Callum Turner junto a Austin Butler en "Masters of the Air" (Foto: Apple Studios)