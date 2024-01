Después de empezar el 2024 con series como “Criminal Record”, Apple TV+ vuelve a apostar por el drama y presenta “Masters of the Air”, serie creada por John Shiban y John Orloff, basada en el libro homónimo de Donald L. Miller y que sigue las acciones del 100th Bomb Group, una unidad B-17 Flying Fortress en la 8th Air Force durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de “un homenaje a los valientes integrantes de la, que, con su coraje y compañerismo, ayudaron a vencer a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial”, indicó el productor ejectivo Gary Goetzman. “Tom y Steven siempre han tratado de imaginar visualmente lo que nuestro autor Don Miller ha llamado ‘el momento definitivo en la historia del combate armado’. Estamos encantados de que Apple TV+ nos haya dado la oportunidad de combinar los esfuerzos de tanta gente con talento, tanto delante como detrás de las cámaras, para contar esta historia tan importante”.

“Masters of the Air” es la primera serie producida por Apple Studios, en cooperación con Playtone y Amblin Television, se grabó en Inglaterra en 2021, pero se retrasó en varias ocasiones debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. El drama bélico se estrenará el 26 de enero de 2024.

Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook, Ncuti Gatwa, Edward Ashley, Jonas Moore, Elliot Warren, Matt Gavan, Ben Radcliffe, James Murray, David Shields, Adam Long, Freddy Carter, Sawyer Spielberg, Josh Bolt, Kai Alexander, Stephen Campbell Moore y Bel Powley son parte del elenco de la serie de Apple TV+.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MASTERS OF THE AIR”

1. Austin Butler como Gale Cleven

“Austin Butler”, reconocido por películas como “The Intruders”, “Once Upon A Time In Hollywood”, “Elvis”, “The Bikeriders”, interpreta al Mayor Gale Cleven, también conocido como Bucky. Se trata del piloto del Grupo Bombardero 100 que reunió a los otros soldados a bordo de la “Flying Fortress”.

Austin Butler interpreta al soldado Gale Cleven en la serie "Masters of the Air" (Foto: Apple TV+)

2. Callum Turner como John Egan

Callum Turner, que apareció en las películas de “Animales fantásticos”, “Victor Frankenstein”, “Assassin’s Creed”, “Emma”, “The Last Letter from Your Lover” y “The Boys in the Boat”, asume el rol del Mayor John Egan, también conocido como Bucky. El mejor amigo de Gale está a cargo de 35 aviones de combate con 350 tripulantes.

Callum Turner asume el rol de John Egan, el mejor amigo de Gale Cleven, en la serie "Masters of the Air" (Foto: Apple TV+)

3. Anthony Boyle como Harry Crosby

Anthony Boyle, que fue parte de “The Plot Against America”, “Game of Thrones”, “Animal Within”, “Tolkien” y “Tetris”, da vida al Teniente Harry Crosby en “Masters of the Air”. Se trata de uno de los soldados supervivientes que terminan reagrupándose en la “Fortaleza Voladora”.

Anthony Boyle da vida a Harry Crosby, uno de los soldados supervivientes, en la serie "Masters of the Air" (Foto: Apple TV+)

4. Barry Keoghan como Curtis Biddick

Barry Keoghan, reconocido por producciones como “Saltburn”, “The Banshees of Inisherin”, “Eternals”, “The Green Knight”, “The Killing of a Sacred Dear”, “Dunkirk”, “Chernobyl” y “Top Boy”, encarna al Teniente Curtis Biddick del Grupo de Bombardeo 100.

Barry Keoghan interpreta al teniente Curtis Biddick en la serie "Masters of the Air" (Foto: Apple TV+)

5. Raff Law como Ken Lemmons

Raff Law es el hijo de Jude Law y anteriormente participó en “Repo Men” y “Twist”. En la nueva serie de Apple TV+ es el encargado de interpretar al Sargento Ken Lemmons del 100.º Grupo de Bombardeo.

Raff Law asume el rol del sargento Ken Lemmons en la serie "Masters of the Air" (Foto: Apple TV+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Masters of the Air”:

Nikolai Kinski como Harold Huglin

Stephen Campbell Moore como Marvin “Red” Bowman

Sawyer Spielberg como Roy Frank Claytor

Isabel May como Marge

Nate Mann como Robert Rosenthal

Josiah Cross como Richard D. Macon

Branden Cook como Alexander Jefferson

Ncuti Gatwa como Robert Daniels

Kai Alexander como William Quinn

James Murray como Chic Harding

Tommy Jessop

Freddy Carter como David Friedkin

Oaklee Pendergast como William Hinton

Louis Greatorex como Joseph Payne

Adam Long como Bernard DeMarco

Jordan Coulson como Howard Hamilton

Fionn O’Shea como Steve Bosser

Max Hastings como Kenneth Allen

Nitai Levi como Paul A. Vrabec, Jr.

Laurie Davidson como Herbert Nash

Francis Lovehall como Wendell O. Pruitt

Luke Whoriskey como Randall Biller

Bradley Banton como Lee “Buddy” Archer

Edward Ashley como John B. Kidd

Kieron Moore como Clifford Starkey

David Shields como Everett Blakely

Luke Coughlan como James M. Johnson

Jon Ewart como William Couch

Daniel Briggs como William Crabb

George Smale como Raymond Nutting

Jonathan Halliwell como William J. DeBlasio

John Schwab como James W. Lann

James Meunier como Kenneth Lorch

Elliott Ross como Donald Strout

Sam Hazeldine como Albert Clark

Darragh Cowley como Glenn Graham

Elliot Warren como James Douglass

Adam Silver como David Solomon

Josh Bolt como Winifred “Pappy” Lewis

Ben Radcliffe como John D. Brady

Louis Sparks como Lester Saunders

Sonny Ashbourne Serkis como James Evans

Jack Franklin como Charles Mylius

Kwame Agyei como Joseph Evans Gordon

Phillip Lewitski como Francis Harper

Alex Boxall como Monroe Thornton

Rahshan Wall como Frederick D. Funderburg

Christopher Lakewood como Thomas Jeffery

Ian Dunnett Jnr como Ron Bailey

Sid Phoenix como Ralph Nist

Robert Hands como Gustav Simoleit

Jojo Macari como Oran Petrich

George Webster como Glenn W. Dye

John Hopkins como Wendell “Smokey” Stover

Sam Rosenthal como A. “Aaron” Jacobs

Dimitri Leonidas

Dean Ridge como Richard L. Snyder

Louis Hofmann como Ulrich Haussmann

Nathen Solly como John Hoerr