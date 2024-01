CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creado por Chris Black, “Monarch: Legacy of Monsters” es la sexta entrega y segunda serie de la franquicia “MonsterVerse”. En los diez episodios, después de sobrevivir al ataque de Godzilla a San Francisco, Cate Randa, la nieta de Bill, se ve sacudida una vez más por un secreto impactante.

En medio de monstruosas amenazas, se embarca en una aventura por el mundo para descubrir la verdad sobre su familia y la misteriosa organización conocida como Monarch. Mientras Hiroshi Randa está desaparecido, Cate descubre que su padre tiene otra familia: una esposa llamada Emiko y un hijo llamado Kentaro.

“Monarch: Legacy of Monsters” no solo sigue a Cate, que junto a su hermanastro encuentra y descifra unos archivos de Monarch, también sigue a Keiko, Lee y Bill en los años 60 mientras siguen una teoría sobre los Titanes. Cate, Kentaro y May localizan a Lee Shaw en el 2015 y le piden ayuda para encontrar a Hiroshi.

Lee Shaw, Keiko y Bill en los años 60 siguen una teoría sobre los Titanes en los primeros episodios de la serie "Monarch: Legacy of Monsters" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”?

Tras digitalizar los archivos, el equipo emprende una peligrosa misión a Alaska en busca de Hiroshi que termina con todos siendo atrapados por Monarch. Aunque liberan a Cate, Kentaro y May, quiénes insisten con su búsqueda y regresan a San Francisco, retienen a Lee, que más tarde es liberado por Michelle porque necesitan su ayuda.

Después de que May confiesa su traición, es arrestada por TEA para pagar una deuda pendiente. Cate y Kentaro hacen un trato Monarch: entregar a Shaw para liberar a May. En ese episodio de “Monarch: Legacy of Monsters”, también se revela que TEA en realidad es Apex Cibernetic.

En tanto, Lee y Michelle ingresan a una base de Monarch, roban su tecnología y se dirigen a Alaska para cerrar un fisura que conecta con Tierra Hueca. Pero al parecer eso provocó más fisuras. Cuando Shaw se reencuentra con Cate le explica que ya estuvo en Tierra Hueca y ahora trata de ayudar a Godzilla a mantener separados ambos mundos.

Luego de mostrar la misión en la Shaw quedó atrapado en Tierra Hueca por una semana, pero al volver había pasado veinte años, se revela que Cate, May y Lee no murieron en el derrumbe, pero están en Tierra Hueca, donde se reencuentran con Keiko, quien ha estado en ese mundo durante 57 días (casi 60 años en la superficie).

A pesar de recibir la señal de la bomba que Keiko modificó, Monarch se niega a hacer algo, así que los protagonistas de “Monarch: Legacy of Monsters” deciden utilizar la nave en la que Shaw llegó hace años para atraer a algún titán que abra una fisura. Sin embargo, atraen a Ion Dragon, quien va tras Lee. Antes de que eso suceda, aparece Godzilla y se enfrenta al otro titán.

Lee Shaw se reencuentra con Keiko en los últimos capítulos de la serie "Monarch: Legacy of Monsters" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”?

Cuando Cate, May y Keiko, que están en la cápsula, son arrastradas hacia la fisura, la última trata de rescatar a Shaw, quien decide soltarse para que ellas sobrevivan. En la superficie, Keiko se reencuentra con su hijo Hiroshi, quien se reencuentra con su hija. Además de informarles que han pasado dos años desde que cayeron en Tierra Hueca, les dice que están en la Skull Island y que deben ocultarse de Kong. ¿Significa que habrá una segunda entrega?

En una entrevista con TVLine, el showrunner Chris Black habló sobre el final de “Monarch: Legacy of Monsters” y sobre una posible segunda temporada. “No tenemos un pedido de la temporada 2. Al programa le ha ido muy bien, así que estamos optimistas y emocionados…. Sentimos que tenemos más historia que contar”.

“Al final del Episodio 10, se le da una segunda oportunidad para completar su misión (Shaw), y creo que lo hace de una manera realmente desgarradora y satisfactoria. Tiene la oportunidad de salvar a Keiko y enviarla de regreso con su familia. Y entonces, si ese es el final de esa historia, creo que es una historia increíblemente satisfactoria y completa”, agregó.

Lee Shaw (Kurt Russell) se sacrifica y se queda en Tierra Hueca al final de "Monarch: Legacy of Monsters" (Foto: Apple TV+)