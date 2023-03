“En el nombre de dios: Sagrada traición” (“In the Name of God: A Holy Betrayal” en inglés) se estrenó el 3 de marzo de 2023 en Netflix, pero el lanzamiento de la docuserie no fue tarea fácil. Además del extenuante trabajo de investigación, el equipo de producción tuvo que enfrentar una demanda de una de las presuntas sectas que expusieron. Todo para que la información no fuera difundida a nivel mundial.

La serie documental consta de 8 episodios, pero los primeros tres se enfocan en la “iglesia” JMS, que está ubicada en Corea del Sur. Incluyen testimonios de muchas víctimas que aseguran haber sido abusadas sexualmente por el líder, Jeong Myeong Seok.

Esto parece haber molestado a la cuestionada organización, pues impusieron una demanda alegando que los estaban difamando y que se violaba el derecho de culto, según el portal Koreaboo.

Sin embargo, su pedido fue desestimado y el Tribunal del Circuito Occidental de Seúl respaldó su lanzamiento diciendo: “Netflix y sus afiliados parecen haber recopilado una cantidad considerable de datos objetivos y crearon un programa en torno a esto. Es difícil refutar los datos como falsos únicamente con base en la evidencia presentada por JMS”

Aunque trataron de silenciarlos, la docuserie ya está disponible para todo el mundo y su contenido ha impactado a miles en la audiencia.

¿DE QUÉ TRATA “EN EL NOMBRE DE DIOS: SAGRADA TRAICIÓN”?

“En el nombre de dios: Sagrada traición” desmenuza cuatro sectas coreanas que han tenido graves denuncias de abusos y las cuales han estado rodeadas de eventos cuestionables, e incluso muertos.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la docuserie, se “muestra el lado oscuro de la fe incondicional a través de las escalofriantes historias reales de cuatro supuestos profetas coreanos”.

Los líderes de estas organizaciones, engañaban a las personas atrayéndolos con la religión, pero luego fueron acusados de abuso sexual, violación y cómplices de asesinato.

¿CUÁLES SON LAS SECTAS QUE INVESTIGA “EN EL NOMBRE DE DIOS: SAGRADA TRAICIÓN”?

JMS Providence o Christian Gospel Mission - liderada por Jeong Myeong Seok

- liderada por Jeong Myeong Seok Five Oceans - liderada por Park Soon-ja

- liderada por Park Soon-ja Jardín Infantil - liderada por Kim Ki-soon

- liderada por Kim Ki-soon Iglesia Central Manmin- liderada por Lee Jae-rock