BTS es una de las bandas de K-pop más populares a nivel mundial. Sin embargo, debido a la separación temporal de la agrupación, algunos de los miembros están explorando sus carreras como solistas. Uno de ellos es J-Hope, quien estrenará su documental “J-Hope in the Box” dentro de poco.

En junio de 2022, la compañía Hybe anunció que Jung Hoseok, nombre real del cantante, empezaría a tantear hacer proyectos solo. Poco después, lanzó su álbum debut “Jack in the Box” que tuvo como tema principal a “More”.

Asimismo, se ha presentado en el concurrido festival Lollapalooza como acto principal en el día de cierre del evento, por lo que podemos decir que le está yendo bastante bien.

El próximo proyecto que está por lanzar para sus millones de fans es el documental “J-Hope in the Box”, el cual mostrará el proceso creativo del intérprete de 28 años y todos los retos que debe enfrentar.

¿CÓMO VER “J-HOPE IN THE BOX”?

El documental “J-Hope in the Box” estará disponible en Disney Plus. Desde hace un tiempo, la plataforma de streaming ha estado publicando contenido de BTS, la banda a la que pertenece el cantante coreano.

Sin embargo, para aquellos que no tengan una suscripción, también podrán acceder a través de Weverse, la aplicación oficial del grupo musical donde sueles colgar su contenido exclusivo.

Ambos lanzamientos se realizarán en simultáneo, por lo que no tendrán que esperar más tiempo para verlo en una plataforma o la otra.

J-Hope en el estudio de grabación trabajando en su música como solita (Foto: Disney Plus)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “J-HOPE IN THE BOX”?

“J-Hope in the Box” se estrenará el 17 de febrero en Disney Plus y en Weverse. La hora de estrenó en Corea del Sur será a las 5 pm, lo que equivale a las 2:00 am en México.

Estreno de “J-Hope in the Box” por países:

Corea del Sur - 5 pm

- 5 pm México, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua – 2 am

– 2 am Perú, Colombia, Ecuador y Panamá – 3 am

– 3 am Estados Unidos (Washington DC) – 3 am

– 3 am Bolivia, Venezuela, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana - 4 am

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “J-HOPE IN THE BOX”