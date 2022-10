Hace unas semanas se confirmó que los integrantes de BTS, la banda de K-Pop más importante del mundo, deberán cumplir con el servicio militar obligatorio que exige Corea del Sur a los hombres varones hasta los 28 años, lo cual implicado que los miembros de la bangtan se alejen de los escenarios por largo tiempo.

Cabe destacar de que este requerimiento alcanza a todos los ciudadanos del país asiático, aunque en el caso de algunos de los miembros de la banda, recibieron un permiso especial para posponer su servicio por representar la cultura coreana en el mundo, por lo que finalmente deberán cumplir con la ley.

En medio de esto, la banda ya había confirmado a su ARMY que sus miembros iniciarán carreras en solitario, por lo que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se encuentran finalizando algunos proyectos antes de cumplir con su país en un servicio al que ingresarán de manera paulatina.

Jin ha formado una gran amistad con Chris Martin y Coldplay (Foto: BTS_twt / Twitter)

JIN Y COLDPLAY CANTAN “THE ASTRONAUT”

Como parte de su gira “The music of the spheres” por América Latina, Coldplay se encuentra completando presentaciones en países como México, Perú y Argentina, siendo este último su destino el pasado 28 de octubre, concierto que contó con la presencia del miembro de BTS.

Fue así como Jin, quien parece haber construido una gran amistad con la banda liderada por Chris Martin, se subió al escenario para interpretar su tema por primera vez, y probablemente también la última, antes de ingresar al servicio militar.

Previo a su ingreso al escenario del Monumental de River Plate, el cantante explicó que fue la celeb de K-Pop el que lo buscó para una colaboración especial, la cual sería estrenada esa noche. De acuerdo con el vocalista de la banda, el mayor de la Bangtan Sonyeondan le dijo: “Tengo que dejar el grupo en diciembre por 2 años y unirme al Ejército en Corea”.

Luego de la introducción, Jin subió al escenario en medio del aplauso de los asistentes e inició con “The Astronaut”, en medio de la emoción, lo cual hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas.

no eran brillos, él está reteniendo lágrimas pic.twitter.com/eboWIKHYdm — ~𝑽𝒂𝒏𝒎𝒊𝒏⁷ ᴾʳᵒᵒᶠ | #𝚃𝚑𝚎𝙰𝚜𝚝𝚛𝚘𝚗𝚊𝚞𝚝🎓 (@VanminBTS) October 29, 2022

Aunque intentó evitar sucumbir ante el llanto, el gesto del intérprete de 29 años fue captado por los asistentes, quienes hicieron viral el momento en redes sociales.

Luego de interpretar el tema, el cantante coreano sorprendió al demostrar su gratitud gritando “gracias, Argentina”, en perfecto español, desatando la algarabía del público. Además, aprovechó para dedicarle su afecto a sus seguidores “los amo ARMY, a todos ustedes”, para luego bajar del escenario.

Con esto, Jin completó lo que podría ser su última presentación previo a su servicio militar, al cual no ingresará inmediatamente a su llegada a Corea, sino que se someterá a un proceso de introducción previo.