El exfutbolista Pelé, quien falleció el pasado jueves 29 de diciembre de 2022, brilló sobre el terreno de juego y es considerado como uno de los más grandes en la historia de este deporte, pero también destacó en otros ambientes. A lo largo de su vida, el brasileño fue imagen de varios eventos, participó en programas de televisión y hasta se convirtió en estrella de cine.

En una de las películas en las que participó estuvo al lado del actor Sylvester Stallone, recordado por sus papeles de Rocky Balboa y Rambo. Aquella cinta estrenada en 1981, no solo presentó a Pelé jugando fútbol en una ficción, sino que dejó una curiosa anécdota que los involucrados nunca olvidaron, por más que hayan pasado muchos años.

Y es que, durante el rodaje de la película “Escape a la victoria”, Pelé, de forma casual, le rompió un dedo al protagonista de la historia, lo cual no era muy recordado hasta estos días, en los que el exdelantero perdió la vida y se ha tratado de rememorar cada una de las actividades que realizó a lo largo de los años.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “ESCAPE A LA VICTORIA”?

En 1981 se estrenó el largometraje “Escape a la victoria, protagonizado por Sylvester Stallone y Michael Caine. La historia que se ve en imágenes está ambientada en la segunda guerra mundial, precisamente en hostil territorio europeo y presenta un intenso partido de fútbol de dos bandos.

Como el equipo, aparentemente, más fuerte se encuentra un grupo de soldados de la Alemania nazi y al frente se para un cuadro combinado de prisioneros de los aliados, quienes, en su mayoría, tenía la intención de aprovechar el cotejo para escaparse y recuperar la libertad que les había sido arrebatada.

En dicho filme, Sylvester Stallone hizo de Robert Hatch, un prisionero que no sabía jugar fútbol en lo absoluto y se enfunde el uniforme de arquero, solo para disputar el partido, ya que él tenía el plan de escape. Por otro lado, Pelé encarnó a Luis Fernández, un soldado que juega de delantero, al igual que él en la vida real.

Además del astro brasileño, es importante resaltar que en el equipo había muchos futbolistas muy conocidos de aquella época, como “Bobby” Moore, solo por mencionar uno, así que esta película se convierte en una que se debe ver de manera obligatoria por los amantes del Deporte Rey.

Sylvester Stallone y Pelé en una escena de "Escape a la victoria" (Foto: Paramount Pictures)

CUANDO PELÉ LE ROMPIÓ EL DEDO A SYLVESTER STALLONE

Durante la grabación de la película, era imposible que Pelé no demuestre ser uno de los mejores futbolistas del mundo gracias a su talento y potencia con ambas piernas, por lo que no había quien lo detenga mucho. Es así que hubo una oportunidad, en la que el brasileño tuvo al frente a Stallone, el arquero de la cinta.

“Esa película me enseñó un poco de actuación por medio del futbol, porque en ese tiempo el señor Stallone tenía que ser delantero, pero no sabía cómo hacer la bicicleta, así que tomé su lugar, él se puso de portero y lo encaré con una bicicleta”, comentó el brasileño en alguna oportunidad.

Sin embargo, cuando él le rompió el dedo a su compañero de trabajo no sucedió en algún mano a mano o entrenamiento del equipo de aliados, sino que todo ocurrió durante la ejecución de un tiro penal, tal y como el propio “Sly” lo ha manifestado en varias oportunidades.

“Fue de los momentos más bajos en mi carrera. Me rompió el trasero y un dedo por tratar de detener un penal. Él me dijo a dónde iba a patear y no mintió. Cobró el penal a ese lado, solo que esta vez se llevó la red de la portería, mi dedo y una ventana”, indicó Stallone en una entrevista con Fox Sports hace algunos años.