“Eternals” forma parte de la Fase 4 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y presentará a una raza alienígena de inmortales que sale de su escondite después de miles de años para proteger a la humanidad de los Desviantes (Deviants). Uno de estos poderosos seres es Sersi, que será interpretada por Gemma Chan.

Sersi apareció por primera vez en la serie de cómics de 1976 y 1978 “The Eternals”, y era miembro de los Vengadores y Escuadrón Dios. Sobre su personaje, la actriz británica de 38 años dijo a Vogue: “No es la típica superheroína. No es necesariamente la mejor luchadora, no tiene los poderes más impresionantes. Lo principal es que es empática. Tiene una conexión con los humanos, con el mundo y con la Tierra. Esa es su fortaleza, así que me centro en eso”.

Respecto al triángulo amoroso entre Ikaris y Dane Whitman, Gemma Chan señaló: “Entre nosotros… ella e Ikaris son una especie de almas gemelas inmortales. Fue una cosa divertida de interpretar. A lo largo de mil años, ¿Cómo se interpreta una relación normal? Lo bueno es que Richard y yo nos conocemos desde hace más de diez años”.

Richard Madden y Gemma Chan como Ikaris y Sersi en el primer teaser tráiler de "Eternals" (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉN ES SERSI?

Creada por los Celestiales hace un millón de años, Sersi tiene al menos 5.000 años y se convirtió en legendaria alrededor del 1300 a. C, cuando transformó a la tripulación del héroe griego Ulises en cerdos por amenazarla tras su llegada a la isla Aeea. Aunque Ulises evitó el hechizo gracias a la diosa Atenea.

De acuerdo a información de Marvel, a lo largo de los siglos, Sersi interactuó con los humanos: visitó Roma durante el reinado de Nerón, ayudó a Merlín a exponer a un impostor en Camelot, apareció en Francia durante la Revolución Francesa y empezó una amistad con el poeta inglés Thomas Chatterton.

Cuando los Deviantes aparecieron en la tierra Sersi se involucró en la lucha, a pesar de que en ese momento era una artista famosa en Nueva York. Ikaris la dejó al cuidado de Margo Damian, mientras él defendía la ciudad de ataque de los Deviants. Una vez que su compañero fue capturado, ella alertó a los otros Eternos, pero fue apresada por las fuerzas de Kro.

Tiempo después de ser liberada gracias a una tregua, Sersi decidió unirse a los Vengadores. Sin embargo, Proctor, un Caballero Negro de una realidad alternativa, se propuso enloquecerla, así que ella lo asesinó y dejó a los Avengers.

En el lado izquierdo de la imagen, Gemma Chan como Sersi y en el lado derecho, el mismo personaje en los cómics (Foto: Eternals/ Marvel)

PODERES Y HABILIDADES DE SERSI

Casi Inmortalidad

Superfuerza

Factor de Curación Regenerativa

Telepatía

Ilusionista

Proyección de sueños

Telequinesis

Proyección de Energía Cósmica

Teletransportación

Transmutación de la Materia

Curación

Diseñadora de Moda

Excelente Bailarina

Multilingüe