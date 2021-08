A José Eduardo Derbez le corre por las venas la actuación. Su madre es la estrella de las telenovelas Victoria Ruffo y su padre es el reconocido comediante y director Eugenio Derbez. Sin embargo, su camino para llegar a la pantalla chica no ha sido fácil, incluso él siente que el peso de su apellido no le jugó a su favor. ¿por qué cree que ser un Derbez le hizo más difícil su carrera y hasta le cerró algunas puertas?

El actor de 29, de años, en una entrevista con el programa “Miembros al aire”, reveló que al inicio de su carrera actoral tuvo conflictos por su apellido Derbez. Y es que, contrario a lo que podría pensarse, éste no le ha brindado el apoyo que él pensó que recibiría e incluso fue el motivo por el que se le cerraron algunas puertas.

¿POR QUÉ PARA JOSÉ EDUARDO FUE DIFÍCIL SER UN DERBEZ?

Durante la entrevista con el programa “Miembros al aire”, el actor José Eduardo Derbez reveló como e consultado sobre si ser hijo de Eugenio le afectó: “sí”, respondió. Y agregó: “Muchas puertas se me cerraron; yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y, al contrario, se cerraron muchas puertas”.

El actor incluso sintió frustración porque no se le abrían puertas. “Al principio de mi carrera, cuando empecé que era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pero ninguna se abre, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, dijo.

Hubo un momento en el que José Eduardo Derbez pensó que la actuación no era para él, pero se abrió la luz. “Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí’. Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, y desde ahí no he parado, gracias a Dios”, señaló.

Contó que uno de sus fracasos fue una obra de teatro que solo duró un día y no le pagaron. “Hasta ahora me deben”, añadió.

¿QUIÉN ES JOSÉ EDUARDO DERBEZ?

José Eduardo Derbez es hijo de la actriz mexicana Victoria Ruffo y del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez; y hermano de Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y Aitana Derbez, por parte de su padre. También es hermano mayor de Anuar Fayad y Victoria Fayad, hermanos por parte de su madre.

Su presentación oficial en la televisión mexicana fue en el programa infantil TVO conducido por su tía Gabriela Ruffo cuando apenas contaba con un par de meses de edad, como parte de una sorpresa de la producción para su tía. Su debut televisivo tuvo lugar cuando estaba pequeño e hizo un papel en el programa “Derbez en cuando” dentro del sketch “De con padre” como Aarón Abasolo.

En 2012 hace su debut como actor en la telenovela juvenil Miss XV, también actuó en “Qué pobres tan ricos”, que lo hace acreedor al premio TVyNovelas de 2014 como mejor actor juvenil. Luego actuó en “Amores con trampa”, “Vino el amor” y “Cita a ciegas”.

¿EN QUÉ PRODUCCIONES PARTICIPÓ JOSÉ EDUARDO DERBEZ?

TELENOVELAS

“Cita a ciegas” (2019): Ricardo.

“Vino el amor” (2016-2017): León Muñoz Estrada.

“Amores con trampa” (2015): Felipe Velasco.

“Qué pobres tan ricos” (2013-2014): Diego Armando Escandiondas.

“Miss XV (2012)”: Patricio “Pato” Fuentes Pedraza.

TELEVISIÓN

“Derbez en cuando” (1999): Aarón Abasolo (hijo) (Ep. “De con padre”).

“XHDRBZ” (2004): Niño (Episodio Final).

“Hoy” (2017): Conductor.

“El privilegio de mandar” (2018): Nuño.

“La Parodia” (2018): Varios.

“Renta congelada” (2020): Nicodemo Nico Ramos “El Avaro”.

“De Viaje con los Derbez” temporada 1 (2019): José Eduardo Derbez.

“De Viaje con los Derbez” temporada 2 (2021): José Eduardo Derbez.

