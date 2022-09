Al producirse un incidente con Eugenio Derbez a finales de agosto no se conoció mucha información más que un comunicado emitido por su esposa, Alessandra Rosaldo, pero con el paso de los días se supo que sufrió una caída y que se fracturó el hombro en múltiples pedazos, por lo que fue sometido a una delicada operación.

Sin embargo, hasta ahora se está manejando con muchísimo hermetismo lo que ha sucedido con el protagonista de “No se aceptan devoluciones”, provocando cierta intriga en la opinión pública, principalmente entre sus fanáticos, quienes más se han preocupado por él y lo hicieron saber a través de una serie de comentarios en las redes sociales.

En tanto, Eugenio Derbez sigue sin mostrarse al público y sin figurar en las plataformas sociales y todo hace indicar que ello no cambiará hasta que logre cierta recuperación, así que habrá que esperar un buen tiempo, pues la información que se maneja de momento es que dicho proceso será largo.

Eugenio Derbez fue operado tras sufrir accidente. (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

¿POR QUÉ NO SE HAN DADO MÁS DETALLES?

En una entrevista con la periodista Adela Micha para el programa “La Saga”, José Eduardo Derbez rompió su silencio y habló sobre su padre, llamando la atención cuando reveló las razones por las que él ni sus hermanos han podido dar más detalles del estado de salud del artista mexicano.

Según sus declaraciones, ni él ni sus demás hermanos saben a ciencia cierta lo que ha pasado en realidad con ese accidente. Es más, dejó entrever que quizá no se lo quieran contar, aunque ello es lo de menos, ya que lo que más importa es que su papá se encuentre bien y le vaya de la mejor manera posible en su rehabilitación y terapia.

“Te lo juro que son bien misteriosos, todos: Vadhir, Aislinn, Ale, o no me quieren compartir a mí los secretos de la familia, así son. Así estoy, que es lo peor. Ya no pregunté más porque dije: ‘Aquí no somos muy comunicativos, por lo menos conmigo’”, comentó el también actor.

José Eduardo Derbez es hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

¿CÓMO SE ENCUENTRA EUGENIO DERBEZ?

Además de contar esos detalles, José Eduardo dio algunas luces sobre el estado de salud de su progenitor. De acuerdo a sus palabras, el actor de 61 años está recuperándose, pero está muy bajoneado debido a que ha tenido que cancelar todas sus actividades y no le gusta estar, en otras palabras, de ocioso.

“En su cumpleaños, el 2 de septiembre, ya había salido del hospital. Allá, en Estados Unidos, es todo muy frío; te operan y te sacan luego. Ya estaba en su casa, hablé con él, lo sentí que está como bajoneado en el sentido de que es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo y tuvo que cancelar todo”, dijo el hijo de Victoria Ruffo.

Está sedado

El joven artista reveló que su padre tiene días buenos y malos, así que está medicado, al punto de estar medio sedado y así evitar que los dolores le afecten mucho más.

“Tiene mucho dolor. Lo que sí sé es que lo tienen con pastillas, que lo tienen dormido casi todo el día por el dolor, porque dice que tiene días buenos y malos”, añadió.