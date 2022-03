La segunda temporada de “Euphoria” terminó con el episodio ‘All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name’ (‘Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar’), donde se revela el destino de Fez, Ashtray, Maddy, Cassie, Lexi, Rue, Jules, Nate y demás protagonistas de la serie de HBO Max.

El octavo y último capítulo empieza con Fezco (Angus Cloud) preparándose para asistir a la obra escolar de Lexi (Maude Apatow), sin embargo, Custer (Tyler Chase) decide que es buen momento para hablar del asesinato de Mouse (Meeko). Para evitar más problemas, Faye (Chloe Cherry) trata de inculpar a Laurie (Martha Kelly), pero la situación se sale de control y Ashtray (Javon Walton) apuñala a Custer.

Desesperado por proteger a su hermano, Fez limpia las huelas de Ash y le pide que se marche antes de que llegue la policía. No obstante, él toma un arma y se esconde en la bañera a la espera de los oficiales. Fezco trata de convencerlo de desistir sin éxito, y finalmente las autoridades irrumpen en su casa en el final de temporada de “Euphoria”.

Ahstray escondiéndose en la bañera de su casa para enfrentar a los oficiales (Foto: Euphoria/ HBO Max)

¿QUÉ PASÓ CON FEZ AL FINAL DE “EUPHORIA” 2?

Mientras levanta las manos para que la policía no dispare, Fez le grita a Ash que salga y no dispare, pero el joven parece no escuchar razones y utiliza todo lo que tiene contra los oficiales. En medio de fuego cruzado, una bala impacta en el estómago de Fezco, quien cae al suelo.

Un oficial se acerca sigilosamente al baño y reporta que Ash está muerto, pero en realidad era una trampa, ya que el hermano de Fez hiere al policía. Poco después, apuntan a la cabeza de Ash y se escuchan varios disparos, no se muestra su cuerpo, pero todo parece indicar que fue abatido.

En tanto, Fez es arrestado y seguramente encerrado por el asesinato de Mouse y Custer. ¿Qué pasará con Fezco en la tercera temporada de “Euphoria”? ¿Logrará salir de la cárcel? ¿Es el final de su relación con Lexi? ¿Ash realmente está muerto?

Por su parte, Javon Walton aún tiene alguna esperanza. “Espero que esté vivo. Ash va a encontrar la manera de regresar con él porque es la persona que más le importa. Eso es lo que me gustaría que pasara, que Ash y Fez se reúnan”, contó el actor que interpreta a Ashtray a Esquire.