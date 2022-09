“Euphoria” ha significado un éxito para HBO Max y mucho tiene que ver la interpretación de Zendaya. La actriz de 26 años ha conquistado a la audiencia con su papel protagónico en el drama adolescente basado en la serie israelí del mismo nombre.

En la serie, Zendaya es Rue Bennett, una chica de 17 años que se enfrenta a un grave problema con las drogas. No es el único problema que enfrenta la adolescente, pues sufre una constante depresión. Cuando era una niña, fue diagnosticada con TOC, ADHD, ansiedad y trastorno bipolar ¿Cuánto sabes sobre todo lo que sucede detrás de escena en “Euphoria”? Aquí te dejamos algunos datos curiosos.

DIEZ DATOS CURIOSOS SOBRE “EUPHORIA”

10. La serie se basa en las experiencias de la vida real de Sam Levinson

Si bien toma prestados algunos aspectos de la serie israelí original, gran parte de “Euphoria” tiene sus raíces en las propias experiencias de Sam Levinson con el abuso de sustancias, la adicción y la rehabilitación.

Sam Levinson, director de "Euphoria" (Foto: AFP)

9. Jacob Elordi estaba “prácticamente sin hogar” antes de ser elegido

Jacob Elordi interpreta al chico guapo villano que todos aman y odian a la vez. Pero antes de la serie, su vida era muy diferente. “Hice una audición, esto fue en un punto en el que las películas que había hecho no se habían estrenado. No tenía dinero, no tenía nada, prácticamente no tenía hogar en Los Ángeles, fui al casting y olvidé mis líneas”, dijo a la revista Wonderland en 2019.

8. Javon Walton es boxeador y gimnasta de élite que está entrenando para los Juegos Olímpicos

El actor detrás del narcotraficante adolescente, Ashtray, tiene grandes aspiraciones deportivas en la vida real. Si bien tiene varios proyectos grandes en fila, la actuación es básicamente el ajetreo secundario de Javon Walton. El joven de 15 años es boxeador y gimnasta y espera representar a su país en los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

7. Barbie Ferreira audicionó siete veces para el papel de Kat

Mientras que algunos actores de la serie fueron descartados en su primera audición, Barbie tuvo un proceso de audición mucho más intenso. La actriz estuvo siendo considerada durante dos meses antes de obtener el papel, y se enteró mientras estaba en una sesión de terapia.

Barbie Ferreira dejó de lado los tabú y es la primera modelo joven a que no se deja llevar por las apariencias (Foto: Barbie Ferreira / Instagram)

6. Se utilizó un foco para filmar la escena de la fiesta de la temporada 2

Mientras filmaba el estreno de la temporada 2, el equipo apagó todas las luces y encendió un gran foco de atención sobre los actores. “Es casi como si estuvieras retrocediendo y mirando fotos”, explicó el creador Sam Levinson.

5. La escena del carnaval tardó seis días en rodarse

Estaba tan polvoriento y frío que Zendaya necesitaba un inhalador. Además, todas las atracciones y el equipo de cámara se empaquetaron en solo 125,000 pies cuadrados.

4. Zendaya y Angus Cloud fueron a la misma escuela

Zendaya y Angus asistieron a la Escuela de Artes de Oakland en California. Angus le dijo a The Wall Street Journal: “Supongo que teníamos algunos de los mismos amigos, pero en realidad no la conocía”.

Angus Cloud sufrió un grave accidente antes de rodar la serie que le causó una hemorragia interna en el cráneo (Foto: Angus Cloud / Instagram)

3. El vestido negro de Maddy está disponible para comprar online

Heidi Bivens reveló a la revista Interview que el ahora icónico atuendo negro de Nochevieja de Maddy era un look original que le encargó al diseñador Aidan Euan. Los fans se enamoraron de la combinación de vestido y guantes, crearon sus propias versiones y se inspiraron en el ambiente general.

2. Zendaya fue la única elección para interpretar a Rue

En declaraciones a EW, Zendaya reveló: “Sam me dijo que estaba en su tablero de visión para Rue, lo cual pensé que era una locura. Yo estaba como, ‘No te creo. ¿Qué he hecho en mi carrera para demostrar que yo puedo hacer esto?’”.

1. La temporada 2 se rodó íntegramente en una película Kodak que ya no se fabrica

La segunda temporada se rodó con una película llamada Ektachrome, que Kodak dejó de fabricar en los 2000. HBO y Levinson lograron persuadir a la compañía para que fabricara miles de rollos para poder filmar la temporada con ellos.