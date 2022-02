Después de las recaídas de Rue, la golpiza a Nate, la exposición de lo secretos de Cal Jacobs, la traición de Cassie, la revelación de Rue y la aclamada obra de Lexi, la segunda temporada de “Euphoria” llega a su fin el último domingo de febrero de 2022.

Maddy quería vengarse de su mejor amiga y su ex, pero la visita amenazante de Nate para recuperar el video de su padre con Jules retrasó sus planes. ¿Finalmente se enfrentará a los que las traicionaron?

¿Cómo reaccionará Cassie tras la obra de su hermana? Mientras la mayoría disfrutaba y aplaudía la puesta en escena, Nate se sintió tan incómodo con su representación que salió del auditorio y terminó su relación con Cassie.

Cassie viendo a Nate afectado por la obra de Lexi en el penúltimo episodio de la temporada 2 de "Euphoria" (Foto: HBO)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”?

El octavo y último episodio de la segunda temporada de “Euphoria” se estrenará este domingo 27 de febrero de 2022 en HBO Max.

HORARIO DE “EUPHORIA” TEMPORADA 2 CAPÍTULO 8

México: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

¿QUÉ PASARÁ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name’ (‘Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar’) (2x08), capítulo final de la segunda temporada de “Euphoria”, “Fragmentos de memoria chocan con el presente y el futuro”.

Por lo visto en el tráiler del último episodio, después de que Nate (Jacob Elordi) terminara con ella y la botara de su casa, Cassie (Sydney Sweeney) regresa al auditorio y se enfrentará a su Lexi y Maddy.

Además, todo parece indicar que Fezco está peligro, ya que Cluster, el novio de Faye, en colaboración con la policía le han tendido una trampa en medio de la investigación sobre la desaparición de Mouse. ¿De quién es el velorio al que asisten los protagonistas de “Euphoria”?