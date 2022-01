Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más queridas del momento. Fue en 2015 cuando hicieron público su amor, tras conocerse en el lanzamiento de una marca de champú en el 2014. En ese entonces, cada uno tenía pareja, por lo que pasó un año para que el intérprete de “Vida de rico” se animara a enviarle un mensaje a la menor de los Montaner, dando paso al inicio de su historia.

Así se formó el cariño entre ambos y en 2018 se comprometieron, llegando a celebrar su boda el 8 de febrero de 2020. Producto de ese amor surgió el pequeño Índigo, quien está próximo a nacer en la primavera de este año. Los padres primerizos atraviesan el séptimo mes de gestación, por lo que ya en la recta final están pendientes de los últimos detalles para recibir a su primogénito.

Pese a que Evaluna está siendo cuidada por todos en casa, no pudo evitar sufrir una aparatosa caída que alertó a sus millones de seguidores cuando lo comunicó en sus redes sociales. A continuación, conoce todos los pormenores.

Evaluna y Camilo se encuentran esperando el nacimiento de Índigo (Foto: El gordo y la flaca / Twitter)

LA CAÍDA DE EVALUNA

Esta semana, la hija de Ricardo Montaner publicó en su cuenta de Instagram que tuvo una caída bastante dolorosa. A través de un video, la joven de 24 años mostró la herida que el accidente provocó en su pierna, por lo que requirió ser atendida.

La persona que estuvo pendiente en todo momento de ella no fue otro que su esposo, quien curó su piel dañada y la llenó de amor. “Hoy me caí y Camilo me cuida”, expresó Evaluna en la descripción de su publicación, causando que más de un millón de personas reaccionaran dando ‘like’.

CAMILO CONTÓ QUE NO TENÍA PLANEADO CON EVALUNA TENER UN HIJO

Sobre el nacimiento de su primer hijo, Camilo ofreció una entrevista a People en Español donde reconoció que si bien “soñaba” con tener un hijo y formar una familia con Evaluna, no lo tenían previsto para el corto plazo.

“(Evaluna Montaner y yo) Estamos muy bien gracias a Dios. Felices esperando a Índigo”, manifestó Camilo, quien se mostró bastante emocionado por descubrir su nueva etapa como padre.

“Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, agregó el cantante.

Los cantantes se casaron el 8 de febrero de 2020 (Foto: Camilo / Instagram)

¿CÓMO REACCIONÓ LA FAMILIA MONTANER ANTE LA NOTICIA DEL EMBARAZO DE EVALUNA?

El videoclip del tema “Índigo”, publicado por los cantantes Camilo y Evaluna, deja ver la reacción de su círculo cercano cuando les comunican que están esperando a su primer hijo. Es así como se conoce que Mau se emociona hasta el llanto, mientras que su mamá (Marlene) sonríe ampliamente, al igual que Ricardo Montaner. La emoción del futuro abuelo fue tanta que ese mismo día compartió un tweet.