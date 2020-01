Los fanáticos del segmento conducido por James Corden, Carpool Karaoke, se sorprendieron al descubrir que habían sido engañados durante los últimos tres años. Unas imágenes publicadas en Facebook revelaron que el famoso no era quién conducía el vehículo, tal como le hacía creer a sus seguidores. Esto no agradó a los fans del programa que volvieron la noticia viral en las redes sociales.

El usuario de Facebook Zoli Honig compartió un video alegando que James Corden estaba filmando la secuencia Carpool Karaoke junto a Justin Bieber. En las imágenes se aprecia al joven gritar emocionado cuando ve el tradicional Range Rover que maneja el presentador; sin embargo, algo más llamó su atención. Honig se sorprendió al ver a la camioneta sobre unas ruedas, siendo remolcada por un camión.

“Vi a James Corden y Justin Bieber filmando Carpool Karaoke y es por eso que tengo problemas de confianza: ¡ni siquiera está conduciendo!”, agregó Honig en la descripción del video compartido en Facebook. Esto desató una serie de respuestas de fans que no podían creer lo que estaban viendo. “TODA MI VIDA HA SIDO UNA MENTIRA”, comentaba otro usuario en la red social.

Lo cierto es que cantar, entrevistar y manejar un auto sin causar accidentes no habría sido posible, por lo que esta revelación se agradece. "Siempre me pregunté qué tan seguro es, cómo la policía no los detuvo, pensé que tenían autos de la policía para protegerlos en la parte delantera y trasera y alguna calle poco transitada para grabar. Nunca pensé que tiraban del auto ", señaló otro usuario decepcionado.

¿Qué significa tusa?

