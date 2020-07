En estos días de confinamiento las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación necesario. Las celebrities las están usando para comunicarse con sus fans. Hoy la modelo británica Demi Rose reveló a través de su cuenta de Instagram algo que dejó sorprendido a más de uno: se muda y deja Londres para viajar a una ciudad que no ha revelado.

La despampanante modelo británica de 25 años ha demostrado que no es nada tímida cuando se trata de presumir su trabajada figura y desde principios del confinamiento a inicios del mes de marzo no ha dejado de llamar la atención en todos los posts que ha compartido a través de su cuenta de Instagram con estilismos muy atrevidos y hasta iniciando el verano europeo con atrevidos bikinis y trajes de baño.

Demi Rose se ha estado aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viaje para marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella. “El corona realmente nos jod...”, sentenció la modelo.

A pesar de odiar estar encerrada en su departamento, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó al Daily Mail.

Demi Rose.

