¡Un triste final! La Guardia Costera de Estados Unidos notificó el deceso de los tripulantes del sumergible Titán debido a una implosión en el fondo del Océano Atlántico. Según el reporte oficial, la nave submarina perteneciente a la empresa Ocean Gate no soportó la presión marítima y terminó acabando con la vida de todos los pasajeros que buscaban explorar los restos del famoso buque Titanic.

El pasado 19 de junio, portales de noticias y telediarios de todo el mundo daban a conocer la desaparición del sumergible Titán, una nave marítima que se dedicaba a la exploración de los restos del Titanic.

Hecho a base de fibra de carbono y con la tecnología necesaria, este vehículo de capacidades marítimas era el encargado de transportar a 5 tripulantes hacia el fondo del mar en busca de más aventuras. Sin embargo, todo cambió el domingo pasado luego de que se reportase su desaparición.

El submarino Titán llevaba a varios empresarios en su interior, entre ellos, al millonario Hamish Harding (Foto: Ocean Gate)

Y aunque esta misma nave submarina falló en su misión de transportar a los pasajeros a los restos del Titanic, cabe resaltar que años atrás había logrado su propósito junto a celebridades y artistas reconocidos a nivel mundial. De hecho, existe una persona que se animó a bajar hasta 33 veces al fondo del Océano Atlántico, a pesar de quedar “atrapado” durante 19 horas.

¿QUIÉNES SON LOS FAMOSOS QUE VIAJARON EN EL TITÁN?

La lista de los tripulantes más famosos del desparecidos la integra un youtuber, un cineasta y hasta un productor de una de las series más famosas de la historia .

James Cameron

El director de cine no podía faltar en esta lista de viajeros supervivientes a la travesía marítima. Y es que el cineasta descendió a las profundidades del Océano Atlántico en más de una ocasión con la intención de reunir los detalles para llevar la historia del Titanic a la pantalla grande.

Fue así que, a través de la tecnología de última generación, James Cameron junto a su equipo filmaron y tomaron datos de lo que fue su aventura a 3.800 metros en el Atlántico. Eso sí, fue el también director de “Avatar” quien se aventuró en descender a las fosas marítimas en más de 30 oportunidades.

James Cameron ha dirigido películas como “Alita”, “Titanic”, “Avatar” y “Terminator” (Fotos: AFP)

“Aquí estoy, en el lugar más remoto del planeta Tierra, al que ha costado tanto tiempo, energía y tecnología llegar. Me siento como el ser humano más solitario del planeta, completamente aislado de la humanidad, sin posibilidad de rescate en un lugar que ningún ojo humano ha visto jamás”, señaló el experto en cines durante su documental.

De lo que sí estamos seguros que nadie sabe es que Cameron estuvo atrapado durante 19 horas en el fondo del océano debido a una “corriente”. Hecho que sin duda pudo haber acabado en una tragedia y pérdida irreparable para el mundo del cine.

Alan Estrada

Quizá uno de los casos más recientes fue el del youtuber Alan Estrada. Fue a mediados de 2022 cuando el creador de contenido subió a bordo del sumergible Titán para conocer los restos del buqué hundido en 1912.

Si bien detalló que su experiencia fue muy enriquecedora, en abril de este año contó que había tenido problemas de conexión y comunicación durante una hora.

“Es casi como nadar a ciegas”, reveló durante una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado. Agregó también que antes de entrar al sumergible firmó una responsiva de muerte.

El youtuber emocionado por la travesía que realizará a bordo del sumergible de OceanGate Expeditions para su expedición al Titanic (Foto: Alan Estrada /Youtube)

“Llega el día de hacerlo y me mandan el realease que he tenido que firmar de responsabilidades, y era una Biblia, o sea de verdad una Biblia, entonces cuando lo leí me asusté mucho (…) básicamente que si te mueres ahí es tu p*do (…) No hay forma de que nadie baje a rescatarte”, indicó.

Mike Reiss

Por último, el productor y guionista de “Los Simpson” reveló el pasado 21 de junio al portal de noticia BBC que estuvo en 3 viajes distintos, uno de ellos, a borde del Titán en 2022.

Mike Weiss descendió a los restos del Titanic (Foto: Mike Weiss / Facebook)

Si bien su experiencia no tuvo tantos problemas como en el caso de Alan Estrada y James Camero, el productor reveló que antes de entrar al sumergible firmó una adenda donde reconoce que había posibilidades de morir durante el trayecto.

Lo curioso de todos estos viajes es que se llegó a presentar fallas de comunicación con la base terrestre. ¿Fue acaso una premonición? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que todavía hay mucho que aclarar.