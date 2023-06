Si bien “La Casa de los Famosos México” nos ha regalado momentos curiosos como la revelación de Paul Stanley o el primer beso de Nicola Porcella y Wendy Guevara, también posee momentos tensos como el que vivieron Sergio Mayer y María Fernanda Quiroz Gil, conocida también como Ferka.

Y es que el programa de TelevisaUnivision ya se ha despedido de Marie Claire Harp y Sofía Rivera, eliminadas en la primera y segunda semana del show emitido por Las Estrellas.

Por eso, en el marco de la tercera semana de eliminación, las celebs de México tuvieron un tenso careo en el que no dudaron en acusarse de falta de liderazgo o cuestionar su lugar en el reality.

Ferka fue la tercera eliminada de "La casa de los famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

LA PELEA DE SERGIO MAYER Y FERKA

A pocas horas de revelar al tercer eliminado, el programa organizó una ronda de careos en el que cada participante daba su opinión sobre algunos de sus compañeros de casa y cuáles son los motivos por los que debían abandonar la competencia.

Si bien las críticas en su mayoría fueron leves, este no fue el caso de Ferka y Sergio Mayer, quienes pusieron la cuota de tensión al segmento con su discusión, siendo el ex Garibaldi el primero en iniciar las hostilidades.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada de verdad lo pienso, tú no deberías de estar nominada, de hecho, no deberías siquiera estar en la Casa de los Famosos”, apuntó Mayer.

El cantante y político no se detuvo y comparó a Ferka con las otras nominadas, asegurando que pese a su determinación, no ha mostrado los motivos suficientes para seguir siendo del programa.

“No sé si te das cuenta, estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y Bárbara. Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que realmente no ha generado empatía sino vergüenza”, disparó.

Si bien resaltó cualidades, para Mayer esto no es suficiente para asumir el liderazgo de las habitaciones ni guiar a su equipo a la victoria en la primera temporada del show. Mientras tanto, Jorge, el novio de la actriz, miraba con gesto molesto la incómoda situación que vivía su pareja.

“Lo que sí te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida, protege a su equipo y contrario a lo que tú me dijiste la semana pasada, yo no te considero un rival importante, es por eso que ya quiero que te vayas de la casa”, sentenció.

LA RESPUESTA DE FERKA

La actriz mexicana no se quedó callada ante los comentarios y fiel a su estilo no dudó a criticar a Mayer y acusarlo de buscar sobresalir a costa de sus compañeros.

“Para ser un buen líder, exactamente tú tampoco lo haces, porque lo único que haces es aplastar a tu gente para sobresalir, porque no tienes las cualidades para hacerlo, así que gracias por tus palabras”, explicó.

Otra que también criticó a Ferka fue Wendy Guevara, quien la calificó de “grosera” y aseguró que con esa actitud “no va a llegar a ningún lado”.