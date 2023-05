Polémica, enfrentamientos, amistad y mucho más es lo que se vivirá en “La Casa de los Famosos México”, que aterrizará en Las Estrellas el próximo 4 de junio de 2023. Desde esa fecha, varias celebridades convivirán bajo un mismo techo y aisladas del mundo exterior, siendo grabadas por cámaras y micrófonos los siete días de la semana y las 24 horas del día.

En total, serán 14 los habitantes, siete hombres y siete mujeres, quienes deberán compartir absolutamente todo, y aunque por algunos momentos no lleguen a soportarse, tendrán que aguantar, pues no hay escapatoria. A continuación, cada uno de los concursantes que han sido confirmados hasta el momento.

1. PAUL STANLEY

Paul Stanley forma parte de "La casa de los famosos México" (Foto: Las Estrellas)

Paul Stanley llevará mucha alegría a “La casa de los famosos México”. “¿Quién dijo sex symbol? Ya llegó su papi; y si mi brillo te molesta, ponte lentes papi”, mencionó en su video de presentación.

En la cuenta de Instagram del reality pusieron sobre él: “¡Así es! La irreverencia y la galanura de @paulstanleyd. ¿Estás listo para vivir la intriga?”. Él forma parte del equipo del programa “Hoy”.

2. RAQUEL BIGORRA

Raquel Bigorra forma parte de "La casa de los famosos México" (Foto: Las Estrellas)

Raquel Bigorra es una de las participantes de “La casa de los famosos México”. “¿Alguien sabe quiénes son los otros integrantes? ¡Ay Dios mío! Porque a mí no me cae bien la gente aburrida. Todas las casas necesitan alegría y sandunga, ¿será que por eso me llamaron? ¡Llame ya!”, dijo en su video de presentación.

¿QUIÉN ES? Ella es una conductora, modelo, actriz, columnista, escritora y cantante cubana que se nacionalizó mexicana. Para saber más sobre ella, solamente HAZ CLIC AQUÍ.

3. EMILIO OSORIO

Emilio Osorio forma parte de "La casa de los famosos México" (Foto: Las Estrellas)

Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y Niurka Markos, forma parte del reality que llega por Las Estrellas. “Yo las verdades las digo de frente; y si alguien se lo toma personal, personalmente, lo siento mucho. Estoy acostumbrado a que las cámaras me sigan, así que esto no es nada nuevo para mí”, precisó.

En la página oficial de Instagram del programa lo describen como directo y claridoso, que llega a soltar unas cuantas verdades.

¿CUÁNTO DURARÁ “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

El tiempo que los famosos estarán metidos en la casa sin comunicarse con el mundo exterior será de 10 semanas. Cabe señalar que cada semana uno será eliminado por votación del público tras ser nominado por sus compañeros.