Ahora que Jorge Losa es el líder de “La casa de los famosos México”, ¿a quiénes crees que nominarán los habitantes esta cuarta semana de convivencia? Si bien, los equipos - Cielo e Infierno - arman sus estrategias para que sus integrantes salgan bien librados y no estén prácticamente con un pie fuera del reality, al final los votos de cada uno pesarán para colocar en la temida lista negra a cuatro de ellos.

Esta vez serán más cuidadosos, ya que durante la última nominación se eliminaron los votos de Paul Stanley, Ferka Quiroz, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, luego de que las cámaras los captaran dando a conocer a quiénes nominaban, algo que alteró las votaciones y por ende a las personas que salían en dicha lista.

¿Qué pasará esta vez? Mientras esperamos los nombres, te hacemos un recuento de lo que sucedió estos días: por ejemplo, causó sorpresa que Jorge decidiera llevar a la suite del líder a Poncho, quien no pudo contener la risa. Al final, los dos subieron y conversaron de diversos temas respecto a las estrategias de cada team. Otro de los momentos que sacó chispas fue cuando Ferka decidió lanzar sus dardos contra Sergio Mayer en una transmisión que hizo ni bien fue eliminada. “Sepan que tienen un orden, están trabajando como discípulos y les van a cortar la cabeza; sean inteligentes y peleen por ustedes. Dejen a ese señor manipulador que sólo trabaja para que ustedes le sirvan a él, así que dejen de servirle el plato caliente”, dijo.

En tanto, Wendy Guevara no dudó en contar, fiel a su estilo, la película “Titanic”, desatando las risas de sus compañeros. Pero la parte más emotiva se vio cuando Stanley habló sobre algunas de sus fotos más importantes y compartió el dolor de su niño interno.

LOS NOMINADOS DE LA SEMANA 4 DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Como ya sabemos, los mismos habitantes elegirán a la persona que quieren que salga de la casa más famosa de México. La dinámica será la misma de las semanas anteriores: La Jefa llamará a cada participante para preguntarle a quiénes nominan. Ellos deberán otorgar dos y un punto a los que quieren ver fuera, además de explicar sus razones.

Una vez que concluya el llamado individual al cuarto, los once habitantes que quedan se sentarán en la sala principal frente al televisor, donde la conductora Galilea Montijo se dirigirá a ellos y les dirá si fueron o no nominados en esta tercera semana de competencia. Cabe señalar que Jorge Losa no podrá ser nominado al ser el líder de la semana.

La nominación se hará entre Raquel Bigorra, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Paul Stanley, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Barby Juárez, Apio Quijano y Emilio Osorio.

Cabe señalar que las tres primeras eliminadas del programa de TelevisaUnivision fueron Marie Claire, quien se despidió tras ocho días de convivencia; Sofía Rivera Torres luego de 15 días en el reality; y Ferka Quiroz, quien estuvo 21 días.

¿A QUÉ NOMINADO SALVARÁ JORGE LOSA?

Tomando en cuenta que el líder de la semana 4 de “La casa de los famosos México” es Jorge Losa, quien pertenece al Team Cielo, es lógico pensar que salvaría a uno de los integrantes de su equipo, pero a estas alturas no se puede estar seguro de nada, ya que al decidir llevar a la suite a Poncho de Nigris, del Team Infierno, no resultaría extraño que si este o algunos de sus contrincantes resultara nominado, el español decida salvarlo, esto dependería de quiénes de su equipo se encuentren con un pie fuera; por ejemplo, si Bárbara Torres forma parte de la lista negra, es casi seguro que no le daría una mano.

Al final, será decisión suya y cómo arme sus estrategias, tomando en cuenta que tres personas de su grupo ya abandonaron la casa. ¿Quién será el siguiente?

LAS VOTACIONES PARA SALVAR A TU FAVORITO

Si bien, todos podemos seguir cada paso de los concursantes a través de las cámaras y micrófonos que hay, una vez que se dé a conocer a los nominados, nosotros como público podremos salvar a nuestros favoritos mediante nuestras votaciones.