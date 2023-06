¿Quién es Apio Quijano? El concursante de “La Casa de los Famosos México” ha dado mucho de qué hablar desde su ingreso al reality, debido a que se convirtió en el primer líder del programa y eligió al modelo peruano Nicola Porcella para dormir con él. Además, aprovechó su participación en el show para hacer algunas sorprendentes confesiones sobre su orientación sexual. Pero, ¿qué más se sabe sobre él? En esta nota, Mag te presenta los principales datos de la biografía y carrera del cantante de la banda Kabah.

Vale precisar que el artista estuvo involucrado en una gran polémica a principios del 2023, cuando fue señalado como el presunto “tercero en discordia” en medio de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín. En redes sociales, circularon algunos videos en donde se observaba a Quijano y el exintegrante de Timbiriche dándose un supuesto beso, lo que activó todas las alarmas entre los cibernautas.

Sin embargo, Apio lo descartó: “Es un instante en el que nos divertimos, nos reímos, y ya, no va para más. Es un momento actuado, nada más. Y de ahí se están agarrando (para decir que) yo estoy destruyendo matrimonios, relaciones, y nada que ver. No me involucren en donde a mí no me corresponde”.

1. ¿QUIÉN ES APIO QUIJANO?

Apio Quijano es un cantante y presentador mexicano, reconocido por ser la voz principal de la banda Kabah desde su fundación en 1992. También se ha desempeñado como terapeuta y maestro de psiquismo.

2. DATOS PERSONALES DE APIO QUIJANO

Nombre completo: Héctor André Quijano Tapia

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1977

Edad: 46 años

Signo zodiacal: Aries

País de nacimiento: México

Banda: Kabah

Instagram: @apioquijano

El cantante es uno de los participantes de "La Casa de los Famosos México" (Foto: Apio Quijano / Instagram)

3. LA INFANCIA DE APIO QUIJANO

Héctor Quijano Tapia, verdadero nombre del artista, tuvo una infancia difícil. Según su testimonio en el programa “El minuto que cambió mi destino”, debió sobrellevar el divorcio de sus padres, el maltrato de su madrastra y las agresiones de las que fue víctima en el colegio debido a su “energía femenina”.

No obstante, se sabe que mantiene una buena relación con su madre Toni Tapia y sus hermanos: Federica, Eduardo y Stephanie.

4. EL ÉXITO DE KABAH

María José Loyola, Apio Quijano, Daniela Magún, Sergio O’Farril, René Ortiz y Federica Quijano son los miembros fundadores de Kabah, una popular agrupación de pop que tuvo mucho éxito en la década de los 90.

Tras un largo periodo separados, María José se alejó para continuar su carrera como solista y la banda se quedó con 5 integrantes. ¡Ellos interpretan el tema oficial de “La Casa de los Famosos México”!

5. ¿DE DÓNDE VIENE EL APODO “APIO”?

Quijano es conocido como “Apio” debido a su apariencia física en su adolescencia. Durante los ensayos de Kabah, el intérprete fue perdiendo peso y se dejó el cabello largo. Por esa razón, su hermana Federica le dijo: “Pareces un apio” y el sobrenombre quedó para siempre.

6. ¿QUÉ ESTUDIÓ APIO QUIJANO?

La estrella de la música se ha especializado en temas relacionados con la espiritualidad y la medicina alternativa. En ese sentido, es conferencista, dicta cursos y escribió las obras “Mirada mágica”, “365 tips para cambiar tu vida”, “Sueña que tienes alas” y “Despierto en mí”.

En su presentación en la web de Editorial Planeta, afirma que fue alumno del Instituto del Más Allá Alaya de Guillermo Altamirano y de la Universidad Holística de México, donde se enfocó en el estudio de las flores de Bach, fisionomía, anatomía, nutrición, iridología, programación neurolinguística, homeopatía, auriculoterapia y herbolaria.

Él se describe a sí mismo como “terapeuta de Aura-Soma, sanador áurico, maestro de psiquismo, visión remota, numerología, adivinación y aura”.

7. LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE APIO QUIJANO

Además de su rol como concursante de “La Casa de los Famosos México”, Quijano ha sido el presentador de una sección de moda en “Hoy” y de los shows “De Buenas”, “Cuídate de la cámara” y “Quiero lucir famosa”. También fue parte del reality de competencia “Soy Famosos, ¡Sácame de Aquí!” de TV Azteca.

8. ¿APIO QUIJANO MANTUVO UNA RELACIÓN CON MARÍA JOSÉ?

La respuesta corta es SÍ. En mayo del 2022, la cantante le confesó a Jordi Hurtado que ambos integrantes de Kabah mantuvieron una breve relación durante su juventud. Ella describió esta etapa como un “momento de exploración” del que guarda bonitos recuerdos.

En “La Casa de los Famosos México”, él confirmó esta versión y se identificó como bisexual: “A mí las mujeres y los hombres me gustan (...) Yo anduve con María José un buen rato… Como que tienes mucha idea de cuál es tu camino que debe de ser y que dices me gusta ese camino, pero de pronto descubres otros caminos”.

9. FOTOS DE APIO QUIJANO

El artista en una de las fotografías que compartió en sus redes sociales (Foto: Apio Quijano / Instagram)

El mexicano en el gimnasio (Foto: Apio Quijano / Instagram)