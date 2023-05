“La casa de los famosos México” sí que arderá con el ingreso de Raquel Bigorra, quien aseguró que pondrá mucho sabor a la convivencia, algo que obviamente necesitarán las celebridades que vivirán por varias semanas bajo un mismo techo siendo vigiladas por cámaras y micrófonos los siete días de la semana y las 24 horas del día.

“¿Alguien sabe quiénes son los otros integrantes? ¡Ay Dios mío! Porque a mí no me cae bien la gente aburrida. Todas las casas necesitan alegría y sandunga, ¿será que por eso me llamaron? ¡Llame ya!”, dijo en su video de presentación.

Si bien, es un personaje conocido, que tiene admiradores y también detractores, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre ella.

Ha sido protagonista de varias polémicas (Foto: Raquel Bigorra / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE RAQUEL BIGORRA

Nombre completo: Raquel Bigorra Pérez

La Habana, Cuba Nacionalidad: Cubana y mexicana

Cubana y mexicana Cumpleaños: 15 de junio

15 de junio Año de nacimiento: 1974

1974 Edad: 48 años

48 años Instagram: @rbigorra

2. ¿QUIÉN ES RAQUEL BIGORRA?

Raquel Bigorra es una conductora, modelo, actriz, columnista, escritora y cantante cubana que se nacionalizó mexicana. Ha sido protagonista de varias polémicas y enfrentamiento con varias celebridades.

Ella es una mujer muy sensual, que destaca en la conducción y canto (Foto: Raquel Bigorra / Instagram)

3. MODELO DESDE ADOLESCENTE

La cubana, nacionalizada mexicana, se inició como modelo en su país natal siendo una adolescente, pues tenía 14 años, llegando a desarrollarse profesionalmente como tal a los 17 años.

4. ESTUDIÓ LICENCIATURA

Bigorra estudió la licenciatura en Español y Literatura en La Habana, Cuba.

5. FACETA COMO CANTANTE

En 1993, cuando aún estaba en Cuba, Bigorra formó parte del coro de su compatriota Alfredo Rodríguez; después dejó un tiempo su amor por el canto, al cual regresó a finales de 2004 y grabó el disco “Y no me importa”.

En 2006, Raquel Bigorra participó en la segunda etapa de “Cantando por un sueño”, en el que tuvo a Julio Preciado como su maestro y obtuvo el primer lugar. Dos años después, en 2008, grabó su segundo disco “Para que sufras”.

Desde muy pequeña tuvo la inquietud de los escenarios (Foto: Raquel Bigorra / Instagram)

6. SE GRADÚA DEL CEA DE TELEVISA

Se graduó del Centro de educación Artística (CEA) de Televisa y actuó en obras teatrales como “El sirenito”, “Tenorio cómico”, “Corre por tus viejas”, “Manos quietas” y “Qué plantón”.

7. CONDUCE DIVERSOS PROGRAMAS Y ES COLUMNISTA

Bigorra a conducido diversos programas televisivos como: “Tu casa TV”, “Todo se vale”, “Nuestra casa”, “TV de noche”, “Justo a tiempo”, “Venga la alegría”, “Las tardes con la Bigorra”, entre otros.

Asimismo, en 2013 se integra al equipo de columnista del diario Basta, donde publica tres columnas a la semana (martes, miércoles y viernes).

8. FORMA PARTE DE LA CASA “BIG BROTHER VIP”

En 2005, la cuban ingresó a la cuarta edición de “Big Brother VIP”, entre otros realities en los que participó.

9. ¿RAQUEL BIGORRA TIENE PAREJA?

Sí, Raquel Bigorra tiene pareja. Ella está casada con Alejandro Gavira, con quien tiene una hija de nombre Rafaella. Ella nació en 2015.

La cubana junto a su hija y esposo (Foto: Raquel Bigorra / Instagram)

10. ¿POR QUÉ LA ACUSAN DE TRAICIONAR A SUS AMISTADES?

Raquel Bigorra fue acusada de traicionar a varias de sus amistades, que la sindicaron de vender información a diversos medios. Entre algunas de sus “víctimas” están:

Fernando del Solar e Ingrid Coronado. La cubana aseguró que Ingrid le fue infiel a Fernando con Alfonso de Anda. Obviamente esto trajo problemas en dicho matrimonio y ella perdió su amistad con la mujer.

La cubana aseguró que Ingrid le fue infiel a Fernando con Alfonso de Anda. Obviamente esto trajo problemas en dicho matrimonio y ella perdió su amistad con la mujer. Daniel Bisogno. En 2019, el conductor y compañero de programa acusó a Bigorra de filtrar la noticia de su divorcio, así como su supuesta homosexualidad.