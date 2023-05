Wendy Guevara ha sido confirmada como una de las participantes de “La Casa de los Famosos México”. Para alegría de todos sus seguidores, la influencer llega al reality que conduce Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, prometiendo traer mucha polémica a su paso.

Como sabemos, el show de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog es la versión mexicana del exitoso espectáculo de Telemundo. En ese sentido, incluye en su elenco a destacadas figuras de la farándula azteca.

Entre ellos, resaltan el actor Paul Stanley, la conductora cubana Raquel Bigorra y el artista Emilio Osorio, quienes fueron las tres primeras celebridades confirmadas.

Así, Wendy Guevara tiene la oportunidad de mostrar su gran personalidad fuera de las plataformas digitales. ¿Quieres conocer más sobre ella? A continuación, te presentamos los principales datos de la biografía de esta estrella de Internet.

¿QUIÉN ES WENDY GUEVARA?

Wendy Guevara es una influencer trans mexicana que saltó a la fama en el año 2017, cuando se viralizó un video en el que ella y su amiga Paola Suárez pedían ayuda.

En el clip, ambas señalaban que estaban “Perdidas” y, desde entonces, son conocidas con ese apelativo. Vale precisar que el audiovisual fue tan popular que ganó un premio en los MTV MIAW.

Wendy logró tener una carrera en el rubro del entretenimiento. Actualmente, acumula millones de seguidores en diversas redes sociales. Asimismo, es empresaria, pues tiene algunos negocios relacionados al mundo de la belleza.

FICHA DE DATOS DE WENDY GUEVARA

Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1993

Signo zodiacal: Leo

Edad: 29 años

Ciudad de nacimiento: León, México

La integrante de "La Casa de los Famosos México" con un vestido negro (Foto: Wendy Guevara / Instagram)

LA CARRERA DE WENDY GUEVARA EN EL ENTRETENIMIENTO

El carisma de Guevara la ha hecho posicionarse como una personalidad importante de Internet. También es figura de algunas marcas y ha incursionado en la conducción, en la actuación y en la música.

En ese sentido, a través del canal SOYWENDYGUEVARA, ha publicado temas como “Putssy” y “TAPU”. Además, se sabe que tiene una participación en la bioserie de Gloria Trevi.

EL MEME DE WENDY GUEVARA

Wendy Guevara acostumbra realizar muchas transmisiones en vivo, por lo que es usual que sus seguidores sean testigos de hilarantes situaciones en las que ella y sus amigas están involucradas.

Por ello, en el 2022, uno de sus gestos se volvió meme. La mueca de “asco” recorrió las plataformas digitales para reflejar el sentir de diversos cibernautas.

El meme viral de la influencer (Foto: Wendy Guevara / Instagram)

WENDY GUEVARA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Durante su video de presentación, Wendy se mostró entusiasmada con su incorporación al famoso reality. Por otro lado, dejó una advertencia a sus compañeros del programa.

“Me alegra estar aquí y, obvio, necesitaban rating bebés y yo soy la del momento (...) Si me buscas no solo me encuentras, simplemente te acabo”, manifestó en el clip promocional.

Wendy viste un llamativo traje rosa (Foto: Wendy Guevara / Instagram)

La estrella de las plataformas digitales en un día de descanso (Foto: Wendy Guevara / Instagram)