En un episodio de “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara estaba conversando con su supuesto novio, Marlon Colmenarez, instante en el que Sergio Mayer y Poncho de Nigris empezaron a molestarlo y generaron el fastidio en los seguidores de la influencer.

Esta situación llevó a varios usuarios a la curiosidad de conocer un poco más sobre la presunta pareja de Wendy. Es por ello que en esta nota vamos a contar algunos detalles poco difundidos del pretendiente de la estrella de redes sociales.

Marlon Colmenarez es toda una figura de las redes sociales (Foto: Marlon Colmenarez / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE MARLON COLMENAREZ

Nombre de nacimiento: Marlos Colmenarez

Lugar de nacimiento: Venezuela

Nacionalidad: Venezolana

Cumpleaños: 4 de marzo

Año de nacimiento: 1997

Edad: 26 años

Instagram: @marloncolmenarezoficial04

TikTok: @marloncolmenarez7

2. ¿QUIÉN ES MARLON COLMENAREZ?

Marlon Colmenarez es un cantante, modelo e influencer venezolano, quien también ha incursionado en la creación de contenido para la plataforma OnlyFans. Sostiene una relación amorosa con Wendy Guevara. Antes de ser conocido en México, participó en el programa “Enamorándonos”.

3. LA FACETA COMO CANTANTE DE MARLON COLMENAREZ

Pese a su gran éxito como modelo de contenido erótico, Marlon Colmenarez tiene una predilección mayor por la música, en la que ha trabajado diversos temas musicales, siendo su lanzamiento de 2023 la canción “Mujer Guitarra”. En el pasado había publicado los sencillos “Antes de Conocerte” y “Adicto”.

4. LAS MUESTRAS DE CARIÑO CON WENDY GUEVARA QUE SUGIEREN UN ROMANCE

Es habitual ver en redes sociales a Marlon Colmenarez y Wendy Guevara compartir eventos como firmas de autógrafos, videos musicales y entregas de premios a lo mejor de la creación de contenido digital. En esas publicaciones suelen llamarse “bebé” y regalarse varios “te extraño”, además de realizar videos en TikTok donde se divierten como cualquier pareja, lo que hace pensar que ya existe algo más que una amistad entre ambos.

5. CUANDO SE PRONUNCIÓ SOBRE LA MUERTE DE SU AMIGO KEVIN KALETRY

Kevin Kaletry era un influencer que presumía en sus redes lujosos autos, viajes, motos y tatuajes, a la vez que creó un espacio llamado “Amor o fama” en TikTok. El 4 de mayo de 2023, a pocos días de haber grabado con Marlon Colmenarez, fue ejecutado en el patio de un hotel de la colonia Condesa. Al respecto, Marlon sorprendió con sus frías declaraciones luego de la trágica noticia: “Pasó lo que tenía que pasar. No tenía que pasar pero pasó. No es culpa de ninguno, no es culpa de nadie”.

6. LO ACUSAN DE APROVECHARSE DE WENDY GUEVARA

Gran sectores de seguidores de Wendy Guevara señalan que Colmenarez se ha colgado de la fama de ella para conseguir relevancia e ingresos. Sin embargo, esta versión no es del todo cierta, pues Marlon es uno de los cinco modelos con más seguidores a nivel mundial, lo que constantemente lo dota de trabajos y colaboraciones generosamente remuneradas.