El reality show “La Casa de los Famosos México” finalmente llegó a su punto culminante después de 10 semanas, y la increíble Wendy Guevara se alzó con la victoria. La influencer transgénero logró conquistar los corazones del público, quienes la coronaron como la favorita indiscutible en esta primera temporada del programa de Televisa. Aunque, claro, en el camino hubo algunos rumores sobre la vida privada de la integrante de Las Perdidas que no le gustarán para nada.

Aunque su vida cambiará para siempre tras ganar “La Casa de los Famosos México”, nadie puede dudar de que Wendy Guevara ha logrado ganarse el cariño de toda la teleaudiencia con su humildad. Y es que la también integrante de Las Perdidas fue una persona que inició desde abajo, llegando a vivir en condiciones de extrema pobreza.

Ahora bien, la propia Wendy confesó que ha tenido grandes amigos y relaciones amicales con varias personas a lo largo de los años, siendo Marlon Colmenarez uno de ellos. Incluso, en más de una ocasión fue la exintegrante del reality quien lo señaló como uno de sus amigos más cercanos.

Wendy Guevara ganó "La casa de los famosos México", pero deberá pagar parte de su premio al SAT (Foto: Televisa)

No obstante, varios internautas de redes sociales y amigas allegadas a Guevara señalaron en más de una ocasión que el venezolano es un hombre que suele tratarla mal, hasta el punto de entenderse que esta con Wendy solo por su fama e interés.

Como era de esperarse, todo ello llegó a los oídos de Guevara y Colmenarez, quienes no dudaron en responder a todo el embrollo mediático que se está gestando en redes sociales tras el triunfo de Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos México”.

¿QUÉ DIJERON WENDY GUEVARA Y MARLON COLMENAREZ SOBRE LOS RUMORES DE REDES SOCIALES?

A modo de aclaratoria, la integrante de Las Perdidas y Marlon se reunieron en la casa de la influencer para hablar largo y tendido sobre los ataques que ha recibido el venezolano en las últimas horas. Según cuentan ambos, hubo una especia de ataque inhumano en contra del joven.

En esa línea, Marlon sostuvo que mientras Wendy formaba parte del “Team infierno”, sus días eran horribles tras las declaraciones que brindaron amigas de la creadora de contenido. Asimismo, el llanero indicó que jamás recibió pago alguno por parte de Guevara debido a su compañía, tal y como lo dijo Paola Suárez en su momento.

Eso sí, también se dio maña de desmentir los rumores y murmuraciones que lo tildaban de ser stripper o bailarín. “Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré que dijo que yo era un prostituto y Wendy le pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín…con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que la Chiquis entró a la casa (de los Famosos México), de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”, aseveró Marlon.

La influencer y Marlon Colmenarez hablaron sobre su relación y desmintieron los rumores (Foto: Marlon Colmenarez / Youtube)

QUE SE RETRACTEN: EL PEDIDO DE MARLON COLMENAREZ

Aunado a esas palabras, Marlon exigió a las amigas de Wendy Guevara que se retracten y le pidan disculpas públicas por hablar todas esas especulaciones. Además, enfatizó que no quería que hablen de él, pues su amistad se ha perdido para siempre y solo es cercano la presunta exnovia de Nicola Porcella.

“Lo que quiero pedir es que saquen mi nombre de sus bocas, Evelyn, Salma, Paola, Kimberly... todas. Eso es lo único que pido. No pueden hacer contenido si no hablan de otra persona”, pidió Marlon visiblemente enojado.

Wendy Guevara y Marlon se reencontraron en "La casa de los famosos México" (Foto: Televisa)

Finalmente, Marlón reveló que había estado en múltiples ocasiones en la residencia de “La Casa de los Famosos México”. Wendy lo designó como su contacto de confianza, por lo que él se ocupaba de llevarle lo que necesitara. Sin embargo, decidió mantener esta información en secreto para preservar la discreción y resolver cualquier malentendido una vez que Wendy saliera del programa.