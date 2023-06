Wendy Guevara es una de las concursantes favoritas de “La Casa de los Famosos México”. La influencer transgénero mexicana no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales por sus ocurrencias, sentido del humor y comentarios. Si bien ya era conocida por ser parte de “Las perdidas”, ahora su fama ha incrementado por su participación en la famosa casa.

La celebridad de las redes sociales, que saltó a la fama en el año 2017 cuando se viralizó un video que protagonizaron ella y su amiga Paola Suárez, ha dejado ver su personalidad divertida y ocurrente en “La Casa de los Famosos México”, acaparando la atención del público.

Y es que no hay duda de la picardía de Wendy Guevara, quien ya cuenta con un programa ficticio dentro de “La Casa de los Famosos” llamado “Resulta y Resalta”, que siempre da de qué hablar en las redes sociales. El interés por la influencer transgénero mexicana ha crecido como la espuma y muchos quieren conocer a su familia. ¿Quiénes son sus padres? Aquí te lo contamos.

¿QUIÉNES SON LOS PADRES Y LA HERMANA DE WENDY GUEVARA?

Los padres de Wendy Guevara son doña Fabiola y don Francisco Guevara. Ellos confesaron que al inicio no aceptaron la orientación sexual de su hija, pero con el paso de los años la reconocieron tal y como es.

Esto coincide con lo que reveló Wendy Guevara, quien abrió su corazón en la suite de “La Casa de los Famosos México”, donde narró el día que habló con su papá sobre su orientación sexual.

“Un día me sentó y andaba tomado, me dijo: ‘Ya sé que eres gay’. No sabía dónde meterme. Me agarraba y me decía: ' Yo te voy a cuidar, la gente es muy mala, se va a reír de ti, te van a hacer burla’”, contó la influencer.

Wendy Guevara también tiene una hermana llamada Jessi y desde sus primeras apariciones juntas los usuarios de las redes sociales aseguran que son idénticas.

¿QUÉ DIJO EL PAPÁ DE WENDY GUEVARA SOBRE SU HIJA?

Los padres de Wendy Guevara asistieron a la gala del 20 de junio de “La Casa de los Famosos México”, donde mostraron el orgullo que siente por su hija e hicieron confesiones familiares.

Don Francisco Guevara detalló que inicialmente para él fue complicado aceptar la transformación de su hija. “Para mí fue muy difícil aceptar, en ese tiempo yo era alcohólico y muy machista, yo no aceptaba”, comentó.

Todo cambió cuando don Francisco acudió a un retiro espiritual, gracias al cual pudo recuperar a su familia. “Me fui a un retiro espiritual, me encontré con Dios y me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me lo prestó”, afirmó.

“Desde hace 18 años hemos sido amigos y lo acepté como es, como una mujer. Estaba en silla de ruedas por tanto alcohol y drogas, quería vivir con mi familia, como una familia bien, le pedí a Dios que me ayudara”, agregó.

Francisco Guevara dijo que tanto él como su esposa están muy orgullosos del éxito de su hija. “Para mí es algo increíble, es como un sueño ver a Wendy aquí con ustedes”, finalizó.

LA CONFESIÓN DE LA MAMÁ DE WENDY GUEVARA

Doña Fabiola reveló que para ella aceptar la orientación sexual de su hija fue una etapa difícil, pero que siempre la protegió de todo. Principalmente, la cuidó de su esposo.

“Es mi hija, siempre la amé y la protegí de su papá. Fue difícil aceptar que era así. La amo igual, la acepto tal y como es, es así de espontánea, siempre es igual, no imita”, afirmó.

La mamá de Wendy señaló que comparte su experiencia para que otros padres acepten a sus hijos tal y como son. “Yo lo comparto para que los papás amen a sus hijos tal y como son”, comentó.