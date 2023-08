Wendy Guevara volvió a ser tendencia en redes sociales tras salir de “La Casa de los Famosos México”, pero en esta ocasión fue por las constantes indirectas y peleas que han sostenido sus amigos Marlon Colmenarez y Paola Suárez. Ante ello, muchos han querido conocer cuál es la opinión de la también influencer que se coronó como la ganadora del reality show. ¿Quieres saber qué dijo?

Wendy Guevara ha visto opacado su buen momento tras salir victoriosa en el reality show “La Casa de los Famosos México” debido a que dos de las personas más allegadas a ella han tenido una serie de problemas que ha dado que hablar en las redes sociales.

El asunto es que, según informó El Heraldo de México, tanto Suárez como Colmenarez han estado lanzándose indirectas, lo que ha generado que el joven decida exigirle a las amigas de Wendy Guevara que dejen de hablar de él y que le pidan las disculpas del caso.

Pero esto además de no ser aceptado generó ciertas burlas y empezaron las indirectas hacia Marlon, según agregó el citado medio. Es por ello que Wendy Guevara tuvo que interceder para poner paños fríos.

Wendy Guevara es una reconocida influencer que ganó en "La Casa de los Famosos México" (Foto: Wendy Guevara / Instagram)

LOS DIMES Y DIRETES ENTRE PAOLA SUÁREZ Y MARLON COLMENAREZ

Paola Suárez hizo una publicación en sus redes sociales luego de conocer el pedido de Marlon y generó miles de reacciones por parte de los internautas.

“El PUG esperando mis disculpas jaaja”, escribió Suárez junto a una imagen donde aparecía un esqueleto sosteniendo un celular.

Publicación de la influencer Paola Suárez (Foto: Paolita Suárez/Instagram)

Pero la respuesta no demoró en llegar y Colmenarez publicó un ‘meme’ lanzando una indirecta a Suárez. “El ayuwoki viendo como no la invitaron a una fiesta”, dijo.

Publicación de Marlon Colmenarez (Foto: Marlon Colmenarez/Instagram)

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA SOBRE ESTA SITUACIÓN?

Ante tantos dimes y diretes Wendy Guevera también se pronunció respecto al caso que involucra a sus dos amigos muy cercanos. En ese sentido, la influencer pidió no más peleas.

“Yo no quiero que se estén peleando hermanas, de verdad yo los amo mucho a los dos y he pasado cosas con Paola desde niña, a Marlon también, lo único que les pido es que no peleen ellos dos”, sostuvo.

Asimismo, dijo pensar que entre ambos se están defendiendo, pero dejó bien en claro que hablará con ellos.

“Voy a hablar con Pao (…) yo los amo, los quiero como amigos y aunque uno no le caiga bien al otro o no se caigan bien unos con otros, pues ya, pero no hay que pelear, hay que estar a gusto. Cuando salí de la casa pensé que todo iba a estar bien”, sentenció.

Wendy habla de la pelea entre Marlon y Paolita pic.twitter.com/VvVjWEYXMg — Lo + viral (@VideosVirales69) August 21, 2023

FICHA DE DATOS DE WENDY GUEVARA

Nombre: Wendy Guevara Venegas

Wendy Guevara Venegas Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1993

12 de agosto de 1993 Signo zodiacal: Leo

Leo Edad: 30 años

30 años Ciudad de nacimiento: León, México

León, México Ocupación: Celebridad de internet, cantante, actriz, influencer y empresaria