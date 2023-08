El romance conocido como Wencola ha sido uno de los elementos más populares de “La Casa de los Famosos México”. Desde inicios del reality show, Wendy Guevara y Nicola Porcella han estado en un vaivén de coqueteo y rechazo, lo que los ha hecho la pareja favorita. Sin embargo, luego de que el concursante peruano bromeara expresando su deseo de casarse con ella, la integrante de “Las perdidas” explicó sus razones para no aceptar su propuesta.

A poco de llegar a la final del programa de televisión y determinar quién se llevará el gran premio, la pareja decidió consumar su amor en una divertida e improvisada ceremonia de compromiso.

Nicola le ofreció un anillo que le prestó su amigo Poncho De Nigris, para colocarselo a Wendy como promesa. Sin embargo, ella se negó debido a que “era muy pequeño”. El par no aceptó la negativa y concluyeron que el esposo de Marcela Mistral había oficiado la ceremonia.

Aunque queda claro que todo esto se trata de otra de las bromas que se juegan, Wendy luego explicó ante cámaras por qué no se casaría con Nicola Porcella. ¿Será que la espera uno de sus cuatro novios?

¿POR QUÉ WENDY NO QUIERE CASARSE CON NICOLA?

Mientras preparaban la comida en la cocina, Wendy Guevara le habló a las cámaras y explicó por qué jamás se casaría con Nicola. Básicamente, la concursante asegura que el modelo peruano busca quedarse con el premio que ella ganaría si resulta ser la última finalista de “La casa de los famosos México”.

“Se quiere casar conmigo jugando, pero recuerden que a lo mejor debe estar pensando que si me gano el premio. Ha de decir ay. ¿Sí me entienden?”, explicó.

Wencola es el nombre que le han dado a la pareja de Wendy y Nicola en "La Casa de los Famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

Ante esta justificación, Sergio Mayer propuso que se casen por bienes separados “y así no hay pedos”. Nicola Porcella siguió con la broma de Wendy y fingió que, efectivamente, estaba interesado en su dinero.

“Eso de bienes separados no es conveniente, porque no demostramos amor ahí. Yo tengo como tres deudas que le quiero dejar a Wendy” dijo el peruano. “La escuela de mi hijo también, no te olvides”.

La respuesta de Wendy fue invaluable: “No, estás bien pendejo. ¿Qué? ¿Yo metí la reata o qué?”

¿NICOLA Y WENDY REALMENTE TIENEN UNA RELACIÓN?

Pese a lo que aparece en pantallas de Vix+ y lo que gran parte del público quisiera, Nicola y Wendy solo mantienen una linda amistad. Desde el inicio, ambos dejaron claro que sus jugueteos sobre ser pareja o estar interesados en el otro, era solo una forma en la que se divertían dentro del encierro.

“Hablando en serio. Si yo no hubiera jugado como jugué con Wendy, creo que no hubiera podido pasar las ocho semanas tranquilo. Pero de verdad ha sido juego, me he divertido con todos”, dijo Nicola durante otra conversación.