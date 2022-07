En el mundo del entretenimiento, hay muchos artistas que han surgido debido a que sus padres o familiares eran figuras relevantes en el medio. Ese es el caso de Emilio Marcos, quien no solo es hijo de Juan Osorio, uno de los productores de telenovelas más importantes de México, sino que también tiene como madre a la controversial bailarina cubana, Niurka Marcos. Sin embargo, el joven actor ha decidido dejar de trabajar con su padre y tomar vuelo por sí solo.

Tan solo con 11 años, inició su carrera actoral en la serie de televisión “Porque el amor manda”, donde demostró haber heredado el talento de sus progenitores. Posteriormente, ha trabajado en diversos programas donde ha compartido set de grabación con artistas como Jorge Salinas, pero todos fueron producidos por su padre.

Su papel más reciente fue en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, “El último rey: el hijo del pueblo”, donde interpretó a uno de los hijos del cantante, Alejandro Fernández.

Emilio Osorio interpreta a Alejandro Fernández en "El último rey" (Foto: Emilio Osorio FP / Instagram)

¿POR QUÉ EMILIO MARCOS NO QUIERE TRABAJAR CON JUAN OSORIO?

En una entrevista con “Multimedios”, Emilio Marcos explicó que ya no trabajará más con su padre, Juan Osorio, pues ahora pretende concentrarse en su carrera musical. Al parecer, el joven actor firmó con una disquera y emprenderá un nuevo camino.

“Ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS en cuanto a la música, eso es un reto, parte de un crecimiento, maduración de mi parte”, comentó el artista de 19 años.

Además, reveló que está trabajando en un álbum en el cual está poniendo todo su corazón.

“Me siento muy feliz de estar decidiendo, de estar sacando el álbum adelante para que no solamente él esté orgulloso, también vea que todo lo que trabajamos juntos fue un aprendizaje; para que hoy en día, él desde la silla de papá me vea y esté feliz”, confesó.

Cuatro años atrás, Emilio Marcos había empezado a estudiar composición musical, por lo que ha estado escribiendo progresivamente algunos de los temas que incluirá en su sencillo. Definitivamente, a pesar de su corta edad, tiene muy claro su camino y se nota toda la pasión que tiene por su carrera.

¿QUÉ DIJO EMILIO MARCOS SOBRE SUS PADRES?

Después de hablar de sus proyectos a futuro, Emilio Marcos también confesó que, en ocasiones, es difícil vivir como hijo de dos personalidades tan conocidas y polémicas. Desde un inicio, habría recibido centenares de críticas y ataques en redes a causa de las acciones de sus padres.

“Hace 10 años que empecé en esto. Desde que empecé, fui criticado. Literalmente, no hay momento en el que no me haya sentido criticado. No digo que sea el único, porque sé que no lo soy, pero hablo desde mi perspectiva. Estuve tanto tiempo pendiente de la crítica que tuve un miedo terrible de sacar este disco, porque este disco soy yo”, afirmó.

De la misma forma, su participación en la bioserie de Vicente Fernández también despertó a los usuarios que se dedican a dejar comentarios negativos.

“A veces tienes tanta crítica en la cabeza que te empiezas a caer. En ese momento, que me caí, fui yo el que me dije: ‘Güey, me gusta lo que estoy haciendo, este es el trabajo que estoy haciendo, voy a darlo todo porque salga de esta manera’”, aseguró.

Además, interpretar a Alejandro Fernández fue todo un reto para el joven actor, por lo que tuvo que salir de su zona de confort y estudiar a mayor profundidad el personaje.

“Lo que pasa es que al momento de ir leyendo (el guion) de este personaje, me di cuenta de que muchas escenas eran todo un reto. También el hecho de que ya no era sólo interpretar al adolescente o al niño que estaba creciendo, personajes con los que a final de cuentas me identifico, aquí fue estudiar y comprender una mentalidad totalmente diferente a la mía. Tuve que buscar, de alguna manera, vínculos entre él y yo para poder sentirme cómodo y lograrlo”, explicó a otro medio, “TV y Novelas”.