“El último rey”, la polémica bioserie que cuenta la vida y obra de Vicente Fernández, trajo más de un problema tanto a actores como productores, principalmente luego de que Cuquita Abarca, viuda del “Charro de Huentitán” amenazara con medidas legales.

En ese sentido, la producción ha asumido diversos riesgos para la realización de la serie que, en palabras del productor Juan Osorio, es el homenaje que el “Chente” habría querido.

Y es que a las licencias creativas que la producción se ha tomado se le suma la representación de algunos personajes y situaciones polémicas, como es el caso de Alejandro Fernández.

Emilio Osorio interpreta a Alejandro Fernández en "El último rey" (El último rey / Instagram)

EMILIO OSORIO Y ALEJANDRO FERNÁNDEZ EN “EL ÚLTIMO REY”

En conversación con TVyNovelas, el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos calificó como un desafío el interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada del “Chente”.

“Muchos dolores de cabeza (risas). Lo que pasa es que al momento de ir leyendo (el guion) de este personaje, me di cuenta de que muchas escenas eran todo un reto, y no sólo es eso, también el hecho de que ya no era sólo interpretar al adolescente o al niño que estaba creciendo, personajes con los que a final de cuentas me identifico; aquí fue estudiar y comprender una mentalidad totalmente diferente a la mía, y tuve que buscar, de alguna manera, vínculos entre él (Alejandro Fernández) y yo para poder sentirme cómodo y lograrlo”, comentó el joven actor.

En ese sentido, Osorio ha reconocido que el proyecto lo estresó al punto de casi hacerlo llorar.

“Sí, mucho, lo he sufrido, lloré mucho con este personaje, pero creo que el crecimiento es mayor después de que pasas por una gran crisis, porque es ahí donde te das cuenta de lo que perdiste y de lo que ganaste en la tormenta, y yo he ganado mucho con este personaje, pero también le sufrí. Sin embargo, hoy puedo decir que ha sido buen tiempo invertido y estoy feliz con el trabajo que se ha logrado”, comentó.

Finalmente, el novio de Karol Sevilla se animó a asegurar de que la bioserie no autorizada ha sido un éxito absoluto, yendo en contra de fanáticos del cantante y su hijo, quienes criticaron la producción.

