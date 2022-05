La segunda temporada de “El último rey” estará cargada de polémica, pues repasará varios momentos controvertidos en la vida de Vicente Fernández, sus pleitos, amoríos y escándalos, así como su larga lista de éxitos que convirtieron al “Charro de Huentitán” en una leyenda.

Y es que, a la pelea entre Vicente Fernandez y José Alfredo Jiménez se le suma el recuerdo de la polémica que protagonizó su hijo Alejandro Fernández años atrás y que causó revuelo años atrás.

Como se recuerda, hace unos años, en 2016, el hijo de la leyenda del regional mexicano fue fotografiado en un deplorable estado de ebriedad en Las Vegas, Nevada, tras irse de fiesta. A las copas de más se le sumaron las imágenes en las que aparecía semidesnudo y rodeado de hombres.

Alejandro Fernández y su padre Vicente son exponentes de la música mexicana (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

Es así como la bioserie, inspirada en el libro e investigación de Olga Wornat, recordó cómo recibió y vivió la familia Fernández lo ocurrido con el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

El encargado de recrear momento será Vince Miranda, quien interpreta a Alejandro Fernández en la bioserie. “Yo no creo en las etiquetas. Si algo te queda, te gusta y te queda, hazlo y punto. Mucha gente cree que rayo en el libertinaje, pero para qué andan de metiches, es mi intimidad, solo mía”, apuntó.

Incluso, en un promocional de la serie se ve a Miranda y a sus compañeros en la misma posición de la polémica foto que captó ebrio al “Potrillo” y que lo llevó a ser relacionado con la comunidad LGBT, lo cual negó.

“No soy un activista, mi intimidad me pertenece solamente a mí. Soy un cantante, pero no soy un modelo a seguir. Si la gente quiere pensar que he hecho cosas, adelante, son libres de pensarlo... yo sé lo que he hecho, es mi vida y soy feliz”, señaló el cantante en esa oportunidad.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado sobre la inclusión del bochornoso momento que protagonizó en la bioserie no autorizada.