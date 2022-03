¿Qué le sucedió a Emilio Osorio? El joven actor mexicano forma parte de “El último rey”, la bioserie sobre el legendario ranchero Vicente Fernández que ha debutado en la televisión de la mano de TelevisaUnivision. Además de la polémica sobre la adaptación de la biografía no autorizada del Chente, Emilio Marcos dio vida a Alejandro Fernández, pero las reacciones de los espectadores no fueron tan favorables.

El intérprete de 19 años es hijo de la cantante cubana Niurka Marcos y del productor Juan Osorio, quien se encuentra al mando de la serie de televisión basada en la investigación periodística de la escritora argentina Olga Wornat.

Ser el hijo de uno de los encargados de la nueva ficción fue una de las artistas de las críticas hacia el recordado Aristóteles Córcega de “Mi marido tiene familia”. Hubo otros detalles que no gustaron a parte del público.

“Hey raza, se la rifan. Ando bien excitado por todo lo que se viene. Ojalá les guste lo que se está haciendo, pura calidad #ElUltimoRey”, tuiteó el 1 de marzo, cuando se preparaba para aparecer como Alejandro Fernández. Esta fue la reacción de los televidentes.

Imagen promocional de "El último rey". (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ CRITICARON A EMILIO OSORIO POR ESTAR EN “EL ÚLTIMO REY”?

La celebridad mexicana Emilio Osorio fue duramente criticado por usuarios y televidentes por su interpretación de Alejandro Fernández en la serie de televisión “El último rey: Vicente Fernández”. Así se pudo leer en los comentarios de Twitter, red social en donde la producción televisiva fue tendencia por su debut en la pantalla chica.

“Habrá que ver los siguientes capítulos, pero al menos en este no me gusto nada su actuación y eso que me encanta él”, dijo un usuario. Mientras que otro señaló que “podemos hablar de lo malo que fue nuestro hermoso Emi Marcos como Alejandro Fernández”. Tampoco faltaron las alusiones a su padre: “Cuestionable todo lo que pueda haber en esta serie por lo que está haciendo Televisa, pero lo que hizo Juan Osorio con el papel de Ale en manos de su hijo si fue un golpe bajo”.

Así como le llovieron críticas a Emilio Marcos, otras plataformas como Instagram lo compensaron con mensajes de felicitaciones por parte de otros famosos y sus seguidores más fieles. Bárbara Islas e Iliana Fox aplaudieron su caracterización.

¿POR QUÉ LA FAMILIA DE VICENTE FERNÁNDEZ ESTÁ EN CONTRA DE “EL ÚLTIMO REY?

“El último rey” es un proyecto que contará la vida de Fernández en base a entrevistas, testimonios y revelaciones inéditas desde la perspectiva de la periodista Olga Wornat; sin embargo, esta producción no fue autorizada por el cantante ni su familia, ya que su historia fue vendida a Caracol Televisión, quienes tendrán a Jaime Camil como protagonista de “El Charro de Huentitán”.

“Para Televisa Univision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanismo Charro de Huentitán fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas con una versión cuidada, pero también real de lo acontecido”, expresó la empresa en su cuenta de Twitter.

Pese a la supuesta denuncia por uso indebido de la marca y nombre del artista, Televisa informó que hasta el momento no ha recibido una notificación judicial que prohíba el estreno de la serie y que por el contrario, “Chente” se mostró interesado en que la casa televisiva pudiera contar su historia.

“Hoy que estamos a un día de su estreno en la televisión nacional, ha surgido un comunicado de un despacho legal y algunas notas de prensa. Con respecto a ellos, manifestamos: Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa [...] Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así, que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”.

Pablo Montero como Vicente Fernández en la telenovela “El último rey”. (Foto: TelevisaUnivision)

¿CÓMO ES EL TRÁILER DE “EL ÚLTIMO REY”?

En el tráiler de 20 segundos que fue compartido en redes sociales se escucha a la actriz Angélica Aragón decir: “Vicente Fernández, el hijo de pueblo”. De inmediato aparece un pequeño, interpretando en su niñez al cantante, a quien le dicen que debe trabajar, pero él contesta que sacará de la pobreza a su familia con su talento.

Más adelante, una voz masculina le recrimina que solo será un mediocre como su padre, pero él no se da por vencido y lucha hasta convertirse en un ídolo ranchero.