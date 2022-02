Tras 25 años fuera de Televisa, Angélica Aragón regresa por la puerta grande y lo hará con “El último rey: El hijo del pueblo”, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, producida por Juan Osorio por encargo de Televisa y Univision, la cual llegará a las pantallas el próximo 14 de marzo a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Su participación se reveló en el tráiler de 20 segundos, por lo que todos quieren saber qué papel interpretará dentro de la trama que será protagonizada por Pablo Montero. Si eres uno de ellos, a continuación, te lo contamos.

Antes te señalamos que como la biopic no fue autorizada ni por ‘El Charro de Huentitán’ ni su familia, esta se basará en el controversial libro “El último Rey”, de la periodista argentina Olga Wornat, quien recopiló testimonios y revelaciones inéditas sobre la vida del intérprete de “Estos celos”, los cuales están plasmados en 320 páginas.

"El último rey El hijo del pueblo" es la bioserie no autorizada de Vicente Fernández que llega en marzo a la pantalla chica (Foto: Las Estrellas)

¿A QUIÉN INTERPRETARÁ ANGÉLICA ARAGÓN EN “EL ÚLTIMO REY: EL HIJO DEL PUEBLO”?

Fue el productor de la bioserie, Juan Osorio, quien reveló a qué personaje interpretará la primera actriz. Angélica Aragón será la escritora argentina Olga Wornat; es decir, la narradora de la polémica historia.

“Esta presencia que estamos haciendo con Angélica era muy importante porque debemos representar un hilo conductor y a los escritores magníficamente se les ocurrió esta forma de hilar toda la historia; sobre todo, la representa una gran actriz y ella tiene la fortaleza y la jerarquía para ir guiando la historia”, señaló a “De Primera Mano”.

Angélica Aragón es recordada con la telenovela que paralizó a todos en 1997 "Mirada de mujer" (Foto: Argos Comunicación / TV Azteca)

En el adelanto de la serie, se escucha y ve a Aragón decir: “Vicente Fernández, el hijo de pueblo”. De inmediato aparece un pequeño, interpretando en su niñez al cantante, a quien le dicen que debe trabajar, pero él contesta que sacará de la pobreza a su familia con su talento. Antes que acabe el avance audiovisual, nuevamente ella comenta: “Tu gente quieres saber la verdad”.

Así que prepárense todos para disfrutar de la interpretación de quien en 1997 protagonizó “Mirada de mujer”, telenovela producida por Argos Comunicación y transmitida por TV Azteca, y que paralizó todos los hogares.

¿LA BIOSERIE NO AUTORIZADA CONTARÁ PASAJES OSCUROS DEL CANTANTE?

Durante una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, Juan Osorio contestó a la interrogante sobre si en su bioserie contará pasajes oscuros de Vicente Fernández, toda vez que en el libro se mencionan varios acontecimientos que la familia del artista rechaza.

“Vamos a esperarnos, vamos a mantener esa incógnita. A la gente la vamos a sorprender con la serie. A mí me gustaría guardar eso para el momento irlo viendo”, señaló al tiempo de indicar que con la serie buscar honrar al Chente.

Respecto, a la molestia de la Dinastía Fernández por llevar a la pantalla algo que no fue autorizado, él dijo que no tuvo contacto con ninguno de ellos y está enfocado en su proyecto. Además, deseó suerte a la producción que protagonizará Jaime Camil. “Creo que vamos a sorprender, estamos trabajando con actores no están en televisión normalmente (…). Estamos apostando por la calidad, por un contenido que sea competitivo y pues que marca una etapa (…)”.