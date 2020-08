El actor mexicano Emilio Osorio saltó a la fama gracias a su personaje de Aristóteles en la telenovela “Mi marido tiene más familia”, en la que interpretó a un joven homosexual que cautivó al público. El artista de 17 años, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, no solo es gay en la ficción también lo es en la vida real y habló abiertamente sobre su orientación sexual con su padre.

Juan Osorio, el reconocido productor de México, reveló la ocasión cuando enfrentó a su hijo y le preguntó sobre su orientación sexual. Comentó que él y su familia ya tenían una idea de las preferencias sexuales del joven y habló del tema con su hijo cuando Emilio tenía 11 años.

Emilio Osorio es hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio (Foto: Emilio Osorio/ Instagram)

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista en el programa de Univisión “Montse y Joe”, donde el productor mexicano contó que “estaba convencido de que Emilio iba a ser gay” ya que su hijo desde pequeño demostró habilidad en la danza y muy buenos modales.

“Él era como muy educadito, demasiado educadito. Y yo estaba en un conflicto tremendo, porque como papá empiezas a visualizar si va a ser de un sexo o de otro”, expresó Juan Osorio.

Entonces llegó el día en que padre e hijo hablaron abiertamente sobre el tema. Juan Osorio confirmó lo que siempre sospechaba: “Papá, qué bueno que lo vamos a hablar. Sí te voy a decir la verdad, sí soy gay”, le dijo su hijo Emilio.

Para el productor de televisión era un momento muy importante, a tal punto que buscó ayuda de un psicólogo para saber cómo lidiar con la posible homosexualidad de su hijo ya que él no quería que Emilio lo rechazara como padre.

Juan Osorio, el reconocido productor de México, reveló la ocasión cuando enfrentó a su hijo y le preguntó sobre su orientación sexual (Foto: Emilio Osorio/ Instagram)

"Fui a ver a un psicólogo que era cuate mío y le dije: 'A ver, dime, güey ¿cómo me tengo que acercar con él? Yo no quiero que me rechace como papá'", afirmó Osorio.

A raíz de las confesiones de Juan, Emilio compartió que esa duda sobre su orientación sexual es más vieja que su personaje homosexual de la pareja Aristemo, pues afirmó que varios miembros de su familia creían que era gay desde que él era niño.

“No solamente lo creía mi padre. Eso lo creía mi hermano, mi tío, mi primo, mi mamá”, dijo el intérprete de 17 años.

Juan Osorio y su hijo tienen una buena relación y a través de las redes sociales comparten fotografías de los buenos momentos que disfrutan juntos. El productor de televisión dijo que siempre apoyará a su hijo en todo lo que haga.

Juan Osorio y su hijo tienen una buena relación y a través de las redes sociales comparten fotografías de los buenos momentos que disfrutan juntos (Foto: Juan Osorio/ Twitter)

MÁS SOBRE CELEBRIDADES MEXICANAS