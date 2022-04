Durante mucho tiempo ha habido un rumor que ha recorrido los pasillos de Televisa. La existencia de un catálogo de actrices de esa casa televisora que era “ofrecida” a diversas personalidades de la farándula. Mucha gente del entorno desmintió o negó la existencia de dicha lista, pero hasta ahora no había hablado una de las personas con mayor poder de decisión dentro del canal y las producciones noveleras: Juan Osorio.

El productor de 65 años, que estuvo a cargo de novelas como “Marisol”, “Salomé”, “Mi marido tiene familia”, entre muchas otras más, charló en el programa de YouTube de Inés Moreno, “El show debe continuar” y dio su versión sobre un tema que se ha ido convirtiendo en un mito, pero del que hasta ahora nadie había querido salir a decir su verdad ‘pelada’.

En dicha conversación, Osorio también fue consultado por su matrimonio con Niurka Marcos, la famosa exvedette, cantante y actriz cubana, con quien estuvo casado de 1998 a 2003 y cuya relación terminó de forma mediática por una infidelidad de la caribeña.

El productor de Televisa mantiene ahora una relación con la actriz Eva Daniela (Foto: Juan Osorio / Instagram)

JUAN OSORIO: ¿HUBO O NO CATÁLOGO DE ACTRICES EN TELEVISA?

El productor de telenovelas indicó que los mitos en la televisión y casas televisoras son algo normal; y por el contrario, que Televisa, con el tiempo y la trascendencia que ostenta, no los tenga sería extraño. “Sería malo, algo no está funcionando”, en sus palabras.

“Televisa, imagínate la cantidad de estrellas que ha hecho, de todos los ciclos que le ha tocado, y mal haría una empresa que se dedica al espectáculo que no tuviera mitos, es que algo no está funcionando. Desde que te dicen que asustan en un foro, es un mito”, se explayó.

Ya respondiendo a la consulta de Moreno, Osorio aseveró: “Nunca lo vi y me hubiera gustado”. Además, no dudo en bromear que de haber existido ese catálogo, él habría pagado por una famosa actriz. “La mujer por la que moría: Fanny Cano. Ahora imagínate ella que hubiera estado en catálogo, sí ahorro y vendo lo que sea”, puntualizó.

¿JUAN OSORIO SE ARREPIENTE DE HABERSE CASADO CON NIURKA MARCOS?

El productor, que ahora está cargo de “La herencia”, fue cuestionado por si se arrepentía de su relación con Niurka Marcos, a lo que Juan Osorio respondió concretamente: “No, para nada, no me arrepiento”. Esto a la luz de cómo terminó el matrimonio de ambos, con palabras y críticas a la intimidad de ambos por parte de la cubana.

“Sientes coraje, impotencia, pero siempre, no sé por qué, siempre tuve en mi mente que yo no podía decir nada porque mi hijo iba a crecer y se iba a enterar y le iban a decir: ‘Ay, sí, pero tu padre, mira lo que dijo de tu madre’. Entonces, siempre me puse el candado en la boca y siempre intenté de actuar con toda la caballerosidad (...) porque es una dama, pero pasó y punto”, sentenció.