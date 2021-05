Juan Osorio, el reconocido productor de Televisa, ha acaparado los titulares de los principales medios de espectáculos de México. Lo que hasta hace unos meses era una simple especulación, ya fue confirmado por el mismo productor: su romance con Eva Daniela, una joven actriz que es 37 años menor que él.

Con sentido del humor, el productor de telenovelas Juan Osorio y su novia Eva Daniela lanzaron un divertido video a través de su cuenta de TikTok para responder a los haters que critican su relación amorosa por la diferencia de edad de casi 40 años y hasta dejaron ver un poco del amor que viven.

En el clip de unos 30 segundos de duración, la joven actriz de 26 años le dice al productor de Televisa en diferentes momentos: “Oye amor, nos están criticando mucho por la diferencia de edad” y “la gente me está diciendo que soy bien gritona”, a lo él responde con la misma frase: “¿Y qué tiene?”.

Al final del video es Osorio quien le dice: “Oye amor, están diciendo que nuestro noviazgo es falso”, luego ellos se miran fijamente y cuando parece que se van a dar un beso para desmentir los rumores, ambos se acercan a la cámara para taparla. Entre los comentarios que han surgido en las redes sociales hay una gran duda: ¿cómo se conocieron Juan Osorio y Eva Daniela? Aquí la historia.

JUAN OSORIO Y EVA DANIELA, CÓMO SE CONOCIERON: HISTORIA DE AMOR

Juan Osorio y su novia Eva Daniela ya no ocultan su amor y comparten románticos mensajes en las redes sociales, donde demuestran que están más juntos que nunca. Pero, ¿cómo empezó todo?

La nueva pareja de Juan Osorio se llama Eva Daniela, una actriz de 26 años originaria de León, Guanajuato, desde donde llegó a la Ciudad de México tras graduarse del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para unirse al elenco de “Sin miedo a la verdad”.

Juan Osorio conoció a Eva Daniela en un casting que hizo la joven para la telenovela que él produce “¿Qué le pasa a mi familia? Desde entonces la química entre los dos fue instantánea.

“Me gustó su actitud y todo, y le dije: “Me da pena que no te quedes, pero hay otros personajes que me gustaría que hicieras, como una actuación especial”, narró Osorio en entrevista con TVyNovelas.

El productor mexicano confesó que al principio comenzaron una amistad, él empezó a tener interés por ella y finalmente Eva aceptó tener una relación formal.

“Primero fuimos amigos. Un día no me aguanté y le dije: “Me gustas mucho y me encantaría tener algo más serio contigo, pero no sé si tengas novio”, le dijo Osorio a su ahora pareja y ella le correspondió.

“Me dijo que llevaba dos o tres años sin tener una relación, y coincidimos en eso, porque yo también estaba tranquilo en ese aspecto; le propuse iniciar algo más formal, y ¡ella aceptó!”, contó el productor.

“A la fecha no les puedo decir qué defectos le he visto, porque han sido puras cualidades, y ojalá siga así todo el tiempo”, agregó mostrándose muy enamorado.

Además, Osorio mencionó que ya conoció a la mamá y parte de la familia de su novia pues considera que “cuando una tiene la idea de establecer una relación con buenas intenciones, uno tiene que dar la cara”.

Por su parte, la joven de 26 años habló maravillas del productor mexicano y lo describió como un ser humano extraordinario.

“Lo admiro, lo respeto, es un hombre sumamente inteligente, disciplinado, la pasión que tiene al hacer las cosas la tramite a todo el mundo, por eso sus proyectos son tan exitosos. Es un hombre sumamente detallista, un ser humano extraordinario”, dijo a TVyNovelas.