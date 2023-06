¿Quién es la pareja de Fernando Tejero? El actor español de 56 años es uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica. Alcanzó gran popularidad por su participación en la serie de televisión “Aquí no hay quien viva”, donde interpretó al mítico portero Emilio.

Ha participado en producciones en exitosas producciones como “La que se avecina”, “El síndrome de Ulises”, “Periodistas”, “El club de los suicidas”, “Al final del camino”, “La chispa de la vida”, entre otras más. Fernando Tejero ha interpretado varios personajes que le otorgaron grandes reconocimientos, como el Premio Goya al mejor actor revelación por su trabajo en “Días de fútbol”.

Si bien de su vida profesional sabemos bastante, pero de su vida íntima se conoce muy poco. En 2013, Fernando Tejero reconoció públicamente su homosexualidad tras romper su relación sentimental con Miguel Ortiz. ¿Quiénes más han sido sus parejas? Aquí te lo contamos.

Fernando Tejero ganó el Premio Goya al mejor actor revelación por su trabajo en “Días de fútbol” (Foto: Fernando Tejero/ Instagram)

LOS NOVIOS DE FERNANDO TEJERO, EL ACTOR DE “AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA”

1. Miguel Ortiz

En 2013, Fernando Tejero reconoció públicamente su homosexualidad. El actor se vio obligado a hablar de su orientación sexual tras terminar con su novio Miguel Ortiz, quien decidió contar las intimidades del intérprete de “Aquí no hay quien viva”.

Miguel Ortiz es un modelo español que fue nombrado Míster gay de Europa en el 2012. La pareja rompió y Miguel Ortiz decidió gritar a los cuatro vientos que Fernando Tejero es gay. Luego del escándalo público, se reconciliaron y terminaron oficialmente en 2015.

“Yo siempre he mantenido mi vida privada al margen de mi vida profesional y en mi caso me han sacado del armario de una patada, porque había alguien que quería hacerse conocido y lo ha hecho así. Lo lamentable es que salga de una forma morbosa y que intenten entrevistar a la otra persona… A mí me hubiera gustado haberlo dicho yo. De todo se aprende”, confesó Fernando Tejero.

En 2013, Fernando Tejero reconoció públicamente su homosexualidad tras romper su relación sentimental con Miguel Ortiz (Foto: Fernando Tejero/ Instagram)

2. Pascual Cantero

En 2016, Fernando Tejero empezó una relación sentimental con Pascual Cantero, un joven músico. Por aquel entonces, la pareja se llevaba 22 años de diferencia. Sin embargo, en 2017, la pareja rompió.

A través de sus redes sociales, Fernando Tejero dejó entrever que su relación con el cantante terminó mal. “Nuestro amor, si lo hubo, estaba contaminado como tu corazón”, dijo en aquel momento.

3. Pol Badía

En 2019, se afirmó que Fernando Tejero inició un noviazgo con Pol Badía. En aquel momento, la revista “Cuore” publicó en la portada unas imágenes de los dos besándose, aunque no se les veía la cara y no se sabía si realmente eran ellos.

El actor español afirmó que todo era un montaje. “Está todo en manos de mis abogados y no quiero decir nada”, dijo a la prensa cuando se le preguntó sobre el tema.

¿QUIÉN ES LA PAREJA ACTUAL DE FERNANDO TEJERO?

Actualmente, no sabemos si Fernando Tejero tiene pareja o no. El actor español es muy reservado con su vida privada, especialmente cuando se trata de sus novios. Él siempre ha intentado mantener sus relaciones sentimentales lejos del foco mediático y lo ha logrado por muchos años.